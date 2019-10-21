Uzaklaştırma cezası alan kayınpeder gelininin evini yaktı

Aile içi kavgalarda taraflardan birine verilen "evden uzaklaştırma cezası" sonrası gerçekleşen feci olaylara bir yenisi eklendi. Evden uzaklaştırma cezası verilen kayınpeder gelininin evini yaktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gelinini darbettiği iddiasıyla hakkında uzaklaştırma kararı verilen kayınpeder M.Ö. gelininin evini yaktı. Kısa sürede iki katlı evi saran alevler yan binaya da sıçradı. Yangın söndürülürken, kayınpeder mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki gün önce tartıştığı gelinini darbettiği ve uzaklaştırma cezası aldığına ilişkin haberler ulusal basına yansıyan M.Ö., oğlu M.Ö ve gelini F.Ö.'nün Yavuz Sultan Mahallesi'ndeki evini ateşe verdi.

Kısa sürede 2 katlı evi saran alevler yan binaya sıçradı, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MAHALLELİ LİNÇ ETMEK İSTEDİ

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi. Bu arada mahalle sakinleri tarafından linç edilmeye çalışılan kayınpeder M.Ö, polis ekipleri tarafından kurtarılarak gözaltına alındı.

M.Ö. ve F.Ö. çiftinin yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.