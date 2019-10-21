  • BIST 97.774
  • Altın 278,717
  • Dolar 5,8169
  • Euro 6,4916
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 15 °C
»

Uzaklaştırma cezası alan kayınpeder gelininin evini yaktı

Aile içi kavgalarda taraflardan birine verilen "evden uzaklaştırma cezası" sonrası gerçekleşen feci olaylara bir yenisi eklendi. Evden uzaklaştırma cezası verilen kayınpeder gelininin evini yaktı.
Uzaklaştırma cezası alan kayınpeder gelininin evini yaktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gelinini darbettiği iddiasıyla hakkında uzaklaştırma kararı verilen kayınpeder M.Ö. gelininin evini yaktı. Kısa sürede iki katlı evi saran alevler yan binaya da sıçradı. Yangın söndürülürken, kayınpeder mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki gün önce tartıştığı gelinini darbettiği ve uzaklaştırma cezası aldığına ilişkin haberler ulusal basına yansıyan M.Ö., oğlu M.Ö ve gelini F.Ö.'nün Yavuz Sultan Mahallesi'ndeki evini ateşe verdi.

Kısa sürede 2 katlı evi saran alevler yan binaya sıçradı, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MAHALLELİ LİNÇ ETMEK İSTEDİ

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi. Bu arada mahalle sakinleri tarafından linç edilmeye çalışılan kayınpeder M.Ö, polis ekipleri tarafından kurtarılarak gözaltına alındı.

M.Ö. ve F.Ö. çiftinin yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.

uzak.jpg

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Van Gölü'nün derinliklerindeki gizemi araştırıyor20 Ekim 2019 Pazar 20:00
  • Köpeklerin mutlu olduğu köy20 Ekim 2019 Pazar 19:00
  • Keçilerin çobanı, mahallelinin öğretmeni20 Ekim 2019 Pazar 18:00
  • Gecekondudan ringe uzanan başarı hikayesi20 Ekim 2019 Pazar 17:00
  • Fırıncı kadınlar mahalleyi üne kavuşturdu20 Ekim 2019 Pazar 16:00
  • Ağabeyinin izinden olimpiyatlara yürüyor20 Ekim 2019 Pazar 15:00
  • İtfaiyeci gibi muhtar 'gönüllere taht kuruyor'20 Ekim 2019 Pazar 11:21
  • 3 bin rakımlı yaylalarda karakovan balı hasadı başladı20 Ekim 2019 Pazar 11:18
  • Devlet desteği ile hindi çiftliği kurdu20 Ekim 2019 Pazar 11:15
  • Yamaç paraşütünün 'Kırkpınarı': Babadağ20 Ekim 2019 Pazar 11:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti