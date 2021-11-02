  • BIST 1.536,320
  • Altın 551,20
  • Dolar 9,5458
  • Euro 11,0811
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 13 °C
»

Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşini bıçaklayarak öldürdü

MALATYA'da Nursel Taşkın'ı (38), hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eve gelen eşi İrfan Taşkın (40) tarafından bıçaklanarak yaşamını yitirdi. İrfan Taşkın, olay sonrası polis ekiplerine teslim oldu.
Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşini bıçaklayarak öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan İrfan Taşkın, akşam saatlerinde eşi Nursel Taşkın'ın, oturduğu eve girdi. İkili arasında çıkan tartışma sırasında İrfan Taşkın, yanındaki bıçakla eşine saldırdı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçak darbeleriyle yaralanan 3 çocuk annesi Nursel Taşkın, kanlar içinde yere yığıldı. Bağrışma sesini duyanlar tarafından çağırılan sağlık görevlileri, Nursel Taşkın'ı Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırdı. Ağır yaralı kadın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Nursel Taşkın'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Cinayet şüphelisi İrfan Taşkın ise polis ekiplerine teslim olarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Manavgat’ta inşaat malzemesi hırsızları tutuklandı01 Kasım 2021 Pazartesi 21:22
  • 28 yaşındaki Özlem, evinde ölü bulundu01 Kasım 2021 Pazartesi 20:24
  • Denizli'de uyuşturucuya 9 tutuklama01 Kasım 2021 Pazartesi 20:23
  • Evde 19 sikke ele geçirildi01 Kasım 2021 Pazartesi 19:25
  • Çanakkale'de kablo hırsızlığına 4 gözaltı01 Kasım 2021 Pazartesi 19:25
  • Van'da boş dükkanda 73 kaçak göçmen yakalandı; 3 gözaltı01 Kasım 2021 Pazartesi 18:27
  • Yunan adalarına kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı01 Kasım 2021 Pazartesi 17:29
  • Hoparlörde 2 kilo uyuşturucu madde01 Kasım 2021 Pazartesi 16:31
  • Otomobilde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu, telefonunda savaş oyunu açıktı01 Kasım 2021 Pazartesi 16:30
  • Kendisini terk eden eşinin baba evini bastı: 1 ölü, 3 yaralı30 Ekim 2021 Cumartesi 08:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti