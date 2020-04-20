  • BIST 98.913
  • Altın 371,536
  • Dolar 6,8889
  • Euro 7,4826
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 13 °C
»

Uzaktan çalışma yöntemi Kovid-19 salgını sonrası kalıcı hale gelebilir

Kovid-19'a karşı tedbir olarak uygulamaya konulan uzaktan çalışmanın etki ve verimliliği analiz edilmeye başlanırken, bu yöntemin salgın sonrasında da bazı mesleklerde kalıcı hale gelebileceği belirtiliyor.
Uzaktan çalışma yöntemi Kovid-19 salgını sonrası kalıcı hale gelebilir

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, AA muhabirine, şirketlerin ve çalışanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaygınlaşan uzaktan çalışmaya bakış açılarını değerlendirerek yaptıkları bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı. 

İş süreçlerinin dijital ortama taşınmasıyla çalışanların zaman ve mekandan bağımsız işlerini yapmalarına olanak sağlandığına işaret eden Uysal, "Günümüzde kurumların hayatta kalabilmeleri için bir zorunluluk olan dijital dönüşümün önemi, Kovid-19 salgınıyla birlikte çok daha ciddi bir şekilde hissedildi. Son dönemde bu konu özelinde yaptığımız araştırmamıza katılan çalışanların neredeyse yarısının evden çalışma modelinin Kovid-19 sonrasında kalıcı hale gelmesini istemesi, bu sistemin önümüzdeki dönemde de hayatımızda yer alabileceğini gösteriyor." dedi.

"Çalışanlar dijital yeteneklerini geliştirmeli"
Fatih Uysal, şirketlerin bu çalışma sistemini dijital dönüşüm programlarının içine dahil etmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bununla birlikte uzaktan çalışmayı yalnızca teknolojik boyutlarıyla değil, kültürel anlamda da ele almak gerekiyor. Bu nedenle sistemi dijital dönüşüm programına dahil edecek kurumların, kurum kültürünü de bu yönde gözden geçirerek yeni döneme hızlıca adapte olabilmeleri çok büyük önem taşıyor. Çevik ve yeniliğe açık organizasyon yapılarıyla bu dönüşümü daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmeyi başaran kurumlar, ezberlerde ısrar eden kurumlara nazaran daha rekabetçi duruma gelecek."

Kovid-19 salgını öncesinde özellikle teknolojik altyapılarına yatırım yapan şirketlerin daha hızlı bir şekilde uzaktan çalışma modeline ayak uydurabildiğini ve bu sayede büyük avantaj yakaladığını vurgulayan Uysal, "Dijitalleşmenin her zamankinden daha hızlı yaşandığı bu dönemde, dijital yeteneklere ihtiyaç da artacak. Bu yetenekler arasında yer alabilmeleri için çalışanların, bu dönemde dijital becerilerini geliştirerek kendilerine yatırım yapmalarının faydalı olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Çalışanların yarıya yakını uzaktan çalışmanın kalıcı olmasını istiyor"
Kariyer.net'in, "HR Pulse" araştırma serisi kapsamında CurioCity firmasıyla "Koronavirüs ve İş Hayatı Araştırması" gerçekleştirdiğini bildiren Uysal, bu araştırmanın çalışma hayatının geleceğine ilişkin önemli veriler sunduğunu söyledi.

Uysal, araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 70'inin altyapısının salgın öncesinde de uzaktan çalışma sistemine uygun olduğuna işaret ederek, "Buna rağmen işverenlerin yüzde 76'sı, çalışanlarınsa yüzde 80'i şirketlerinde daha önce uzaktan çalışma esnekliğinin olmadığını ifade etti. Bu veriden yola çıkarak, Kovid-19 salgınının, firmaların planladıklarından çok daha hızlı bir şekilde uzaktan çalışma modelini deneyimlemeye başlamasını sağladığını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Birçok şirketin uzaktan çalışma sistemine geçtiği bu süreçte, salgın öncesi teknolojik altyapılarına yatırım yapanların buna daha hızlı adapte olduğunu ve büyük bir avantaj yakaladığını vurgulayan Uysal, "Altyapılarının uzaktan çalışma sistemine uygun olmadığını söyleyen yüzde 30'luk kesimin daha uzun vadede tamamlanması planlanan dijital dönüşüm sürecine geçişleri Kovid-19 salgınıyla birlikte hızlanmış oldu." dedi.

Araştırmaya göre, her 100 işverenden 37'sinin evden çalışma sisteminde iş rutinlerinin olumsuz etkilendiğini söylediğini ifade eden Uysal, bu kişilerin, şirketlerindeki iş yapış şekillerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini anlattığını bildirdi.

Uysal, salgın ile gelen dönüşümün bu süreçten sonra da iş dünyasında etkilerini göstereceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Araştırmamızın sonuçları, salgın sebebiyle değişmeye başlayan iş yapış şekillerinin, salgın sonrasında da hayatımızda olacağı görüşünü destekler nitelikte. Araştırmamıza göre, çalışanların yüzde 47'si evden veya uzaktan çalışma sisteminin salgın sonrasında da kalıcı hale getirilmesini istiyor, yüzde 27'si de bu konuda kararsız."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hayat Eve Sığar uygulaması yayında: Nasıl indirilir?18 Nisan 2020 Cumartesi 14:30
  • Çeşnigir nerde nasıl gidilir? Çeşnigir Kanyonu Kırıkkale Köprüköy'ün neresinde?17 Nisan 2020 Cuma 11:43
  • Koronavirüsü yenen asırlık çınar sağlığını güçlü bağışıklık sistemine borçlu17 Nisan 2020 Cuma 11:26
  • Türkiye nüfusunun yüzde 27,5'i çocuk17 Nisan 2020 Cuma 11:25
  • Un sanayicilerinden tüketiciye güvence16 Nisan 2020 Perşembe 12:48
  • Manisa Soma'ya şehit ateşi: Babadan çarpıcı sözler16 Nisan 2020 Perşembe 06:50
  • Rize Fındıklı'da vahşi cinayet: Kız arkadaşını öldürdü16 Nisan 2020 Perşembe 06:03
  • Sonra Usulca Susar Şair16 Nisan 2020 Perşembe 01:47
  • Ayyıldızlı Albayrağın Altında Tevhid Sancağının Gölgesinde Yeni Bir Millet Tasavvuru16 Nisan 2020 Perşembe 00:42
  • Vatandaşa '5 Bin Ekmek' yardımı15 Nisan 2020 Çarşamba 18:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti