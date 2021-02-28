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Uzaktan eğitime büyük destek

Sincan Belediyesi uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesi ile destek veriyor. 
Uzaktan eğitime büyük destek

Öğrenciler için hazırlanan tam donanımlı ve steril çalışma alanlarında, kolay ve ücretsiz bir şekilde EBA üzerinden derslere erişimi sağlanırken, geniş kapsamlı kütüphane ile derslerin öncesinde ve sorasında gençler bilgiye anında erişiyor.

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Sincan Belediyesi pandemi döneminde de öğrencilere verdiği desteği sürdürmeye devam ediyor. Evinde bilgisayarı olmayan öğrenciler için Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesi’nin tüm imkanları öğrencilere açıldı. Kıraathane’de öğrencilerin EBA üzerinden derslere katılımı tamamen ücretsiz şekilde sağlanıyor. Öğrencilerin ders çalışması için yapılan kıraathane, pandemi kısıtlamaları gereği 30 kişi ile sınırlı tuttuğu hizmet kapasitesini pandemi bitiminde yeniden 80 kişiye çıkartacak. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz, onlara özellikle pandemi döneminde daha çok destek sağlamak için birçok proje üretiyor ve hayata geçiriyoruz. Abdurrahim Karakoç Milet Kıraathanesi Sincan bölgesinde en çok kitap olan yerdir, kütüphanede yaklaşık 20.000 kitap bulunuyor. Biz de öğrenciler bu kitaplardan daha çok yararlansın istiyoruz.” dedi.

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