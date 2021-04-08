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Uzaktan eğitime destek Sincan Belediyesi'nden geldi!

Koronavirüs salgınında bulaşım hızının yeniden artmaya başlaması ile birlikte birçok eğitim kademesinde yeniden uzaktan eğitime geçildi. Sincan’daki öğrenciler için uzaktan eğitime tam destek Sincan Belediyesinden geldi.
Uzaktan eğitime destek Sincan Belediyesi'nden geldi!

COVID-19 salgını ile birlikte hayatlarımızda büyük yer edinen uzaktan eğitim, salgın yayılımının yeniden artışa geçmesi ile gündeme oturdu. Uzaktan eğitim süreci tableti, bilgisayarı ya da internet erişimi olmayan birçok öğrencinin derslerini takip etmesini zorlaştırıyor. Tam bu noktada Sincan Belediyesi bünyesinde bulundurduğu ve öğrencilerin düzenli olarak gelip derslerine girebildiği EBA Destek Noktaları’nın yanı sıra yeniden hizmete başlattığı EBABÜS ile Sincan’da mahalle mahalle dolaşarak çocukların uzaktan eğitim sürecinde derslerinden geri kalmamasını sağlıyor. Sincan Belediyesi evlerinde tablet, bilgisayar ve internet erişimi olmayan öğrenciler için, EBA’ya giriş sağlayabilecekleri tabletleri ve interneti ile gezgin eğitim aracı EBABÜS’ü seferber etti. 

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EBABÜS güzergahları Sincan’daki muhtarlıklara bir liste halinde iletiliyor. Her muhtarlık kendi bölgesinde EBABÜS’ten eğitim alacak öğrenci ailelerine bu güzergâh bilgilerini iletiyor ve öğrenciler böylelikle EBABÜS’e erişim sağlıyor. Hizmet saatleri öğrencilerin ders saatlerini kapsayacak şekilde 09.00-16.00 saatleri arasında planlan EBABÜS, toplamda 9 öğrencinin aynı anda derslerine girmesine olanak sağlıyor. EBABÜS’te maske, dezenfektan ve eldivenden oluşan bir hijyen kiti ve ayrıca bu kitin içinde Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın öğrencilere ilettiği bir mesaj yer alıyor. Otobüste öğrencilerin güvenliği için sosyal mesafe kurallarının özenle uygulanması dikkat çekiyor. Şoförün yanı sıra öğrenciler için bir de yardımcı bulunan EBABÜS Sincanlı öğrencilerin eğitim hayatına destek oluyor. 

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