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Uzaktan eğitime katılmayan öğretmen evinde ölü bulundu

ISPARTA'da, uzaktan eğitime katılmadığı anlaşılan matematik öğretmeni İsmail Hakkı Erginbaş (43), eve gelen ailesi tarafından ölü bulundu. Erginbaş'ın ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.
Uzaktan eğitime katılmayan öğretmen evinde ölü bulundu

Olay, öğle saatlerinde, Zafer Mahallesi 4933 Sokak'ta meydana geldi. Isparta İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni İsmail Hakkı Erginbaş, uzaktan eğitim dersine katılmayınca okul idaresi, durumu ailesine bildirdi. Bunun üzerine Erginbaş'ın ailesi evine geldi. İsmail Hakkı Erginbaş evinde hareketsiz halde bulundu. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Erginbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Erginbaş'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga konuldu

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