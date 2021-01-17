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Uzaktan eğitime tablet desteği

Keçiören Kalaba Lisesi’ne ziyarette bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, okul müdürü Metin Aksoy ile bir araya geldi. Altınok, öğrencilerin uzaktan eğitimde kullanmaları için belediye tarafından temin edilen tabletleri Aksoy’a teslim etti. 
Uzaktan eğitime tablet desteği

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören Kalaba Lisesi Müdürü Metin Aksoy’u ziyaret ederek uzaktan eğitim için tabletlerimizi teslim ettik. Devletimizin ve milletimizin geleceği olan gençlerimizin pandemi döneminde eğitimden uzak kalmaması için nefer olmaya devam ediyoruz. Tepebaşı Kurs Merkezimizde de Geliştirilmiş Uzaktan Online Eğitim Sistemiyle 1000 LGS ve YKS öğrencimizin eğitimlerini aksatmadan sürdürüyoruz.” dedi. 

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“UZAKTAN EĞİTİME BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEĞİZ”
Keçiören Belediyesinin, pandemi döneminde ailelerin de desteğiyle uzaktan eğitim faaliyetlerini verimli olarak sürdürdüğüne de dikkati çeken Altınok, “Her şeyin temelinde eğitim var. Eğitim konusunda sorunlarını çözemeyen milletler muvaffak olamazlar. Biz de kaliteli bir eğitim için gençlerimize hizmet veren kurs merkezlerimizin faaliyetlerini devam ettirmek için koronavirüs tedbirleri kapsamında online eğitim sitemine geçtik. Öğrenci ve velilerimizin desteğiyle, kurs merkezimizde görev yapan öğretmenlerimizin gayretiyle bu süreci bir süre daha bu şekilde götüreceğiz.” ifadelerini kullandı. 

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