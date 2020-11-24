Uzaktan eğitimin uygunluğunu yaşayarak öğreniyoruz

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, pandemi sürecinin uzaktan eğitimde, hangi konular ve hangi düzeylere daha uygun olduğunu yaşayarak öğrettiğini söyleyerek, “Pandemi sonrası, eğitim hizmetimizin bazı aşamaları çevrimiçi sürecek." dedi.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız “Küresel salgın döneminde çevrimiçi eğitim” hakkında gazetemize konuştu. Yıldız, “Uzaktan eğitim sürecinin hangi konular ve hangi düzeylere daha uygun olduğunu yaşayarak öğreniyoruz” diyerek, “Örneğin, yüksek lisans düzeyinde uzaktan eğitimin çok uygun olduğu, hem öğrencilerimizin hem de öğretim elemanlarımızın bu husustaki görüşlerinin olumlu olduğunu gördük. Süreci yaşayarak öğrendik. Pandemi sonrası eğitim hizmetimizin bazı aşamaları uzaktan eğitim yoluyla sürecek” şeklinde konuştu.

“YENİ DÖNEME HAZIR BAŞLADIK”

Yıldız, “Bu yılın mart ayında biz de diğer öğretim kurumları gibi acil olarak uzaktan eğitim sürecine geçiş yaptık. Üniversitemizin Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin daha önceden gerçekleştirdiği eğitim faaliyetleri vardı; fakat eylül ayı itibarıyla Ahmet Yesevi Üniversitesindeki uzaktan eğitim tecrübemizi buraya aktarıp, altyapımızı güçlendirerek; birimlerimizin, öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın ihtiyaçlarını detaylı olarak analiz ederek, yeni eğitim-öğretim sürecine çok daha hazır bir şekilde başladık.”

“SİSTEMİ YAPILANDIRARAK BAŞLADIK”

“İlk olarak tüm akademik birimlerimizle ayrı ayrı toplantılar yaparak ihtiyaçları belirledik. Komiteler şeklinde öğrenime devam eden Tıp Fakültesi ile bazı özel durumları olan diğer fakültelerimizin ihtiyaçlarına göre öğrenme-yönetim sistemimizi yapılandırarak sürece başladık. Yabancı Diller Yüksekokulunun dört beceriyi birden ölçen sınavlarını ki tek oturumda yaklaşık bin 500 öğrenciden oluşan bir sınav grubundan bahsediyoruz, çevrim içi ortamda gerçekleştirerek yüz yüze gelmeyi, bulaş riskini önlemiş olduk” şeklinde konuştu.

BİRÇOK EĞİTİM VERİLDİ

Üniversitemiz öğretim elemanlarının ihtiyaçlarına yönelik olarak 2020-2021 Eğitim-Öğretim Dönemi Uzaktan Eğitim Sürecinde derslerin daha verimli geçebilmesi için çeşitli eğitim düzenlediklerini hatırlatan Yıldız, “Bu eğitimlerin çevrim içi ortamlarda yayınlanmasını sağlarken aynı zamanda canlı yayın olanaklarını da devreye sokarak etki alanımızı geniş tutmayı hedefledik.”

ÇEVRİM İÇİ SINAV YÖNETMELİĞİ OLUŞTURULDU

“Öğrencilerimizin öğrenim süreçlerine hem eş zamanlı eğitimlerle hem de eş zamanlı olmayan eğitim materyalleri ile ayrıca destek sağlıyoruz. Yeni bir gelişme olarak, çevrim içi sınav yönetmeliği oluşturmuş ve çevrim içi sınav modülünü devreye alarak değerlendirme süreçlerini de öğrenme- yönetim sistemimize dâhil etmiş bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

“YÜKSEK LİSANS DÜZEYİNE ÇOK UYGUN”

Yükseköğretim Kurulu’nun öğretim programları müfredatının yüzde 40’ının uzaktan eğitim süreci ile sağlanmasına yönelik bir karar aldığını hatırlatan Yıldız, “Özellikle yüksek lisans düzeyinde uzaktan eğitimin çok uygun olduğu ve hem öğrencilerimizin hem de öğretim elemanlarımızın bu husustaki görüşlerinin olumlu olduğu görülmektedir. Yaşadığımız bu pandemi gibi krizlerle uzaktan eğitim sürecinin hangi konular ve hangi düzeylere daha uygun olduğunu da hep birlikte yaşayarak öğrenmiş olduk” diye konuştu.

KURS VE SERTİFİKA MÜJDESİ

Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü, “Uluslararası iş birliği kapsamında, Azerbaycan Tıp Üniversitesi öğrencilerine de eğitimler vermeye başladık. Önümüzdeki günlerde öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımıza yönelik olarak yabancı dil, hizmet içi eğitimler ve diğer sertifikalı eğitimlerle birlikte birçok alanda kurs ve sertifika programları planlanmaktayız.”

“İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİYORUZ”

“Tüm bunların dışında, gerçekleştirdiğimiz her etkinliği dinamik tutmak, ihtiyaç ve öneriler doğrultusunda iyileştirmeler yapmak ve faaliyetlerimizi zenginleştirmek adına hem öğrencilerimize hem de öğretim elemanlarımıza anketler uyguluyoruz. Geri bildirimler sayesinde etkinliklerimizin takip edilebilirliğini sağlamayı, eğitimlerimizin etkililik seviyesini ve eğitim süreçlerini kontrol ederek ilerlemek istiyoruz.”

130 BİN 567 SANAL SINIF

“Bu yeni dönemde öğrenme yönetim sistemimizde oluşturulan toplam sanal sınıf sayısı 130 bin 567, toplam ders sayısı 16 bin 176 ve bu derslerdeki toplam öğrenci sayısı 242 bin 24’tür. Öğrenme-yönetim sistemimizde kayıtlı olan toplam öğrenci sayımız 33 bin 965 iken toplam öğretim elemanı sayımız bin 757’dir. Bu veriler ışığında sorunsuz bir şekilde öğretim sürecine devam etmekte olup öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımızın karşılaştığı sorunlara anlık olarak çözüm bulmaktayız. Diğer yandan öğrenme-yönetim sisteminde karşılaşılan ihtiyaçlara göre hem öğrenci hem de öğretim elemanlarına yönelik eğitim kılavuzları merkezimiz tarafından da ayrıca paylaşılmaktadır.”

“HİBRİT BİR ŞEKİLDE YOLA DEVAM EDECEĞİZ”

“Küresel salgın sonrası dönemde öğrencilerimizle kampüsümüzde, buluşma özlemini sona erdireceğimiz günleri bekliyoruz. Bununla birlikte, eğitim hizmetlerimizin en azından bazı aşamalarının uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini ve hibrit bir şekilde yolumuza devam edeceğimizi de düşünüyoruz.”

3 BİN 239 AKADEMİSYEN HİZMET VERİYOR

Üniversite’nin akademik yapısı hakkında da bilgi veren Yıldız, “Üniversitemizde hâlihazırda eğitim, sağlık, mühendislik alanları ağırlıklı 11 fakülte; 5 enstitü, 2 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu mevcuttur. Bu kurumlarımızda, alanlarında Türkiye ve dünyanın en önemli bilim insanları görev yapmaktadır. Bugün itibarıyla; 922 profesör, 356 doçent, 221 doktor öğretim üyesi, 558 öğretim görevlisi ve bin 182 araştırma görevlisi ile toplam; 3 bin 239 akademisyen öğrencilerimize ön lisans, lisans ve lisansüstü seviyelerde hizmet vermeye çalışmaktadır.”

“BEKLENTİMİZ; AZAMİ DÜZEYDE İSTİFADE ETMELERİ”

“Akademisyenlerimiz aynı zamanda yapmış oldukları çalışmalarla gerek yurt içinde gerekse yurt dışında, hem ülkemizi hem de üniversitemizi başarıyla temsil etmektedirler. Öğrencilerimizden beklentimiz, Türkiye’de pek çok üniversitemizde yer almayan böylesine dev bir eğitim ordusundan azami düzeyde istifade etmeleridir” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA