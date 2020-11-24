Uzaktan eğitimle öğrencilerin masrafı arttı

Pandeminin hayatımıza girmesiyle öğrencilerin okul ihtiyaçları da artmış oldu. Kıyafet, ayakkabı, kırtasiye masrafı derken veliler artık çocuklarının okuması için tablet, bilgisayar gibi ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışıyor.

Pandemi hayatın pek çok noktasında değişikliğe neden olmaya devam ederken eğitim öğretim hayatında da ihtiyaçların değişmesine ve artmasına neden oldu. Okulların açılmasıyla veliler çocuklar kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye masraflarının yanında belki de en pahalısı olan bir de teknolojik aletlerin ihtiyacıyla karşı karşıya geldi. Son olarak koronavirüs önlemleri kapsamında yarıyıl tatiline kadar okulların uzaktan eğitime geçtiğinin açıklanmasının ardından tablet, webcam ve bilgisayar satışları hareketlendi. Ortalama tabletler 750 ile 1000 TL’den başlarken ortalama bilgisayar fiyatları ise 3-4 bin lirayı buluyor.

TABLETTE BÜYÜK EKRAN TERCİH EDİLİYOR

Veliler tablet alırken pek çok özelliğe de dikkat ediyor. EBA ve ZOOM uygulamalarına uyumlu olması bunların başında geliyor. Özellikle okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerinin tabletteki tercihi konsantre kaybını önlemek ve yazılanları daha net görmek için büyük ekran olarak seçiliyor. Ön kamerası mutlaka olması gereken bu tabletler boyutlarına göre fiyatlarında da değişkenlik gösteriyor. Ortalama normal boyutlu bir tabletin fiyatı 750 liradan başlayarak 3-4 bin liraya kadar çıkıyor.

BİLGİSAYARLAR 3 4 BİN TL

Tabletlerin yanı sıra uzatan eğitimde en çok tercih edilen ürünlerden biri de bilgisayarlar. Veliler uzaktan eğitimin yanı sıra çocukların tüm eğitim hayatında lazım olacağını düşünerek bu aletleri tercih ediyor. Ancak genellikle dolar kuru üzerinden satışı yapılan bu aletlerin fiyatları son günlerde hayli yükseldi. Görüştüğümüz bilgisayar satıcıları ortalama fiyatların biner lira arttığını ve kurun bu fiyatlarda ciddi etkisi olduğunu belirtti. Bilgisayara ayrı aparat olarak takılan webcam fiyatları da değerinin 2 3 katına satılmaya başladı. Pandemi öncesi 100 lira olan webcamler şuan 250 liraya kadar satılıyor. Vatandaş webcam fiyatlarını pandeminin başındaki ateş ölçer fiyatlarına benzetiyor.

MEB'DEN 30 BİN TABLET

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitim öğretim hayatının tekrar EBA TV üzerinden uzaktan eğitime geçmesiyle durumu olmayan öğrencilere ücretsiz 30 bin tabletin dağıtılacağını duyurmuştu. Bakan Selçuk, 30 bin tableti kısa sürede dağıtacaklarını ve yıl sonuna kadar 500 bin tabletin öğrencilere ulaştırılacağını söyledi. Tabletlerin dağıtımında ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, özel eğitime gereksinim duyma durumu gibi bilgiler resmi veriler üzerinden incelenerek öncelik sırasına göre yapılacak.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA