Uzaktan takip edilebilen, bakım ve onarımı kolay güneş enerji sistemlerine ilgi artıyor

Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi, sistemlerinin kurulum, bakım ve onarımının kolaylığı, maliyetini kısa sürede karşılayabilmesi açısından sağladığı avantajlarla öne çıkıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesine ait hafif raylı sistem istasyonlarının enerji ihtiyacının karşılanması için panel kurulumuna başlayan firmanın yönetim kurulu başkanı İbrahim Şahintaş, AA muhabirine, dünya genelinde son yıllarda yenilenebilir enerjinin öneminin arttığını söyledi.

Kentteki 30 istasyonun çatılarına panellerin montajını 3-4 ayda tamamlamayı hedeflediklerini belirten Şahintaş, "İstasyonun içinde kullanılan elektrik çatıdaki panellerden karşılanacak, bunu da insanlarımız seyahat halindeyken görebilecek. Bu panellerle yılda yaklaşık 2 milyon 500 bin kilovatsaat enerji üretilecek. Bu da 10 yılda belediyenin kazanacağı 17 milyon lira demek." ifadelerini kullandı.

Şahintaş, elektriğin tüketildiği her yerde büyük olsun, küçük olsun binaların çatılarına güneş enerji santralleri kurularak enerjinin tasarrufa dönüştürülebileceğini vurguladı.

Kullanıcıların çok ciddi rakamlarda tasarruf edebileceğini dile getiren Şahintaş, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki bütün büyük şirketler kendi enerjilerini artık güneşten üretiyor. Şu anda Bursa’da da bu yaygınlaştı, talepleri karşılama konusunda yetersiz kalıyoruz. Çok ciddi talepler var, günde 20'nin üzerinde çatıda ölçüler alınıyor, fizibilite çalışmaları yapılıyor. İnşallah yakın zamanda Türkiye'de güneş enerji rakamları 6 bin 200 megavatsaatten 20 bin-30 binlere çıkar. İnşallah 5-10 sene içindeki en büyük yatırımlar güneş enerjisi alanına yapılacak. Bu da ülkemizin her alanda önünü açacak diye düşünüyorum. Petrol artık yavaş yavaş tükeniyor, araçların da elektrik enerjisine dönmesiyle en büyük kaynak enerji olacak. Diğer enerji kaynaklarından çok üstün, alanı çok geniş bir kaynak olduğu için güneş bedava, ham madde sıkıntısı yok. Bu nedenle güneş enerji sistemleri önümüzdeki dönemde ülkemizin ve dünyanın en çok talep ettiği enerji üretim sistemi olacak."

Şahintaş, güneş enerjisinin, en kolay onarılan, bakımı yapılan sistemler olduğunu anlattı.

Panellerin 25 yıl yüzde 80'in üzerinde verimlilikle çalışma ömürleri bulunduğunu belirten Şahintaş, "Sadece aşırı tozlandığında, çamurlandığında yüzeysel temizliklerini, vidaların gevşeme kontrollerini, ısınma kontrollerini yapıyoruz. Zaten uzaktan takip edilebilen sistemler bunlar, cep telefonundan dahi takip edilebiliyor. Verimlilik düştüğünde mevsimsel, dönemsel panel temizliği bir fırça ve saf suyla yapılabiliyor. Bakımı çok ucuz, çok kolay. Müşterilerimize bunun eğitimini veriyoruz. Kendileri de yapabiliyorlar, istedikleri taktirde biz de gidip yapabiliyoruz." diye konuştu.

İbrahim Şahintaş, cep telefonları ve bilgisayarlar aracılığıyla hem kendileri hem de kullanıcılar tarafından uzaktan takip edildiği için panellerde arıza oluşması, bağlantının kopması durumunda hemen müdahale edip sorunu giderebildiklerini sözlerine ekledi.