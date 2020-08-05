Uzay tarihinde uzaya ilk giden insan ve aya inen ilk insan hep karıştırılmaktadır. Hal böyle olunca uzaya ilk insan gönderen hep Amerika olarak bilinmektedir ancak işin aslı öyle değil!

Soğuk savaş döneminde yaşanan ABD VE Rusya (Sovyetler Birliği) arasındaki rekabet ortamı insanlık uzaya kadar gitti. Rekabet ortamında yaşanan gelişmelerde uzaya giden ilk insan ve aya giden ilk insan hep karıştırılır oldu Peki uzaya giden ilk ülke kimdi? Aya giden ilk insan kimdi? Bu sorunun cevabı genellikle ABD’nin Ay’a gönderdiği Neil Armstrong hep Sovyetler tarafından uzaya gönderilen ilk insan Yuri Gagarin tarafından karıştırılıyor. Peki, uzaydaki diğer ilkler neler gelin birlikte bakalım.

Uzay’a giden ilk insan kim? Uzay’a giden ilk canlı, Uzay’a giden ilk Amerikalı kim? Dünya örüngesini tamamlayan ilk Amerikalı kim? Uzay’a giden ilk kadın kim? Uzay’a giden ilk Amerikalı kadın kim? Uzay’a iki kez çıkan ilk insan kim? İlk uzay yürüyüşü yapan kim? Ay’a ayak basan ilk insan kim? Ay’a ayak basan ikinci insan kim? Uzaya çıkan ilk Müslüman ve Türk kim?

Uzay’a giden ilk canlı

1957 yılında Sovyetler Birliği tarafından Uzay’a gönderilen ilk canlı Laika adında bir köpekti.

Sputnik 2 adlı uzay aracının Dünya‘ya dönüş gibi bir özelliği o dönem için henüz tasarlanamadığı için Laika’nın dünyaya dönmesi beklenmiyordu. Ayrıca Sputnik 2 uzay aracı, güneş ışınlarından da korunacak bir materyalle kaplamadığı için Laika bu yüzden aşırı sıcaktan ve yaşadığı stresten dolayı hayatını kaybetti.

2. Uzay’a giden ilk insan kim?

Uzay serüveninde uzaya ilk giden insan olma ünvanı Yuri Gagarin’in olmuştur. Sovyetler Birliği (Rusya)’dan Yuri Gagarin adlı kozmonot 12 Nisan 1961 tarihinde Vostok 1 adlı uçakla 1 saat 45 dakika süren uçuşla Dünya’yi bir kez turladı. Uzay’dan Dünya’nın görünüşü için “ Çok güzel bir halesi var, gökkuşagi gibi ” demiştir.

3. Uzay’a giden ilk Amerikalı kim?

Günümüzde uzay yarışında lider konumda olan Amerika’da uzaya ilk giden Amerika’lı Alan Sheppard’dır. 5 Mayıs 1961 de Mercury 3 ile uzaya gönderilmiştir. Uzay aracı yörüngeye oturamadı fakat 187 kilometre yükseldi ve Atlantik Okyanusu’na inene kadar 488 kilometre yol aldı.

4. Dünya yörüngesini tamamlayan ilk Amerikalı kim?

Dünya Yörüngesini Tamamlayan İlk Amerikalı John Glenn olarak tarihe geçmiştir. Friendship 7 adlı kapsül 20 Şubat 1962’de John Glenn adlı astronot 5 saat içinde Dünya’nın yörüngesini 3 kez tamamladı.

5. Uzay’a giden ilk kadın kim?

Uzay Yarışı’nın başlangıç yıllarında, Sovyetler uzayda rakiplerinden mümkün olduğunca daha çok “ilk”e imza atmaya çalışıyordu. Yukarıda bahsettiğimiz 1961’de Gagarin’in uzaya çıkan ilk insan olmasının ardından, Sovyet uzay programını yöneten başmühendis Korolyov, bu kez bir kadını uzaya gönderme fikrini öne sürerek yeni bir ilke imza atmak için kolları sıvadı. Böylece Sovyetler yeni bir teknoloji geliştirmeye gerek kalmadan dünya çapında tekrar prestij kazanmış olacaktı. Ayrıca kadınların erkeklerle eş başarılar göstermesi, Sovyet ideolojisine son derece uygun durumdaydı. Böylece 16 Haziran 1963’de Tereşkova Vostok 6 ile uçarak uzaya çıkan ilk kadın ve ilk sivil oldu. Dünya yörüngesinde 48 tur attı ve neredeyse üç gün uzayda kaldı.

6. Uzay’a giden ilk Amerikalı kadın kim?

Sovyetler’den tam 20 yıl sonra Amerika’lılar uzaya Sally Rider isminde bir kadın gönderdiler. 18 Haziran 1983’te Challenger ile uzaya çıktı ve Uzaya Giden İlk Amerikalı Kadın ünvanını aldı.

8. İlk uzay yürüyüşü yapan kim?

Uzay rekabeti hızla devem ederken 18 Mart 1965’te uzay boşluğundayken uzay aracından dışarı çıkan ilk insan ise Sovyetlerden Alexei Leonov oldu. 12 dakika dışarıda duran Alexei Leonov, Voskhod 2 adlı uzay aracından 5.5 metre uzaklaşarak uzayda ki ilklere adını yazdırmayı başaran başka bir isim oldu.

9. Ay’a ayak basan ilk insan kim?

20 Temmuz 1969’da “Bir insan için küçük, insanlık için dev bir adım” diyen Neil Armstrong, Ay’a ayak basan ilk insan oldu.

10. Ay’a ayak basan ikinci insan kim?

Apollo 11’in mürettebatlarindan biri olan Buzz Aldrin, 20 Temmuz 1969’da Ay’a ayak basan ikinci insan olmuştur.

11. Uzaya çıkan ilk Müslüman ve Türk kim?