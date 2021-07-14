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Uzayan altyapı çalışması mahalleliyi bezdirdi

Mamak Dereboyu ile Mutlu Caddesi’nde iki ayı aşkındır devam altyapı çalışmalarına mahalle sakinleri ve esnaflar tepki gösterdi. Aylardır mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, çalışmaların bir an önce sonlanmasını istedi.  
Uzayan altyapı çalışması mahalleliyi bezdirdi

Mamak General Zeki Doğan Mahallesi’nde Dereboyu Caddesi ile Mutlu Caddesi üzerinde iki ayı aşkındır devam altyapı çalışmaları hem bölge sakinlerini hem de esnafı canından bezdirdi. Mahalle sakinleri “tozdan kapı pencere açamıyoruz” derken esnaflar ise uzayan altyapı çalışmaları, toz ve gürültüden dolayı işlerinde düşüş yaşadıklarını söyledi. Vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından devam eden altyapı çalışmalarının bir an önce tamamlanması için çağrı yaptı. 

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“TOZDAN DOLAYI MÜŞTERİYİ TUTAMIYORUZ”

Gazetemize konuşan Mutlu Caddesi’nde kafe işleten esnaf Ali Özen, çalışmaların uzamasına tepki göstererek, “Toz ve topraktan dolayı müşteri tutamıyoruz. Müşteri tozda oturmak istemiyor. İşi biten yerlerin asfaltlanmasını istiyoruz. Veyahut buraların düzenli olarak sulanması lazım. Büyükşehir Belediyesi’ni arıyoruz düzenli sulama yapılmasını istiyoruz; ancak sadece bir sefer sulama yapılıyor, yaz ayında 5 dakika sonra yol kuruyor. Buranın belli aralıklarla sulanması lazım. Yaz vakti sıcak bir yandan, toz bir yandan hiç çekilmiyor. Esnaflar olarak toz, toprak, uzayan çalışmalar ve çukur yollardan şikâyetçiyiz. 5 dakikaya bir masaları silsek yetiştiremiyoruz.  Çalışmalar hızlanırsa ya da biten yerler asfaltlanırsa çok iyi olacak. Geçtiğimiz Ramazan ayında kazılmaya başlandı bu yollar, iki aydır bir yolda altyapı çalışması bitmez mi?” dedi.  

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KAPI PENCERE AÇAMIYORUZ

Mahalleli sakini Fatih Sivren ise “Kapı, pencere açamıyoruz tozdan. Bozuk yollarda arabalarımız perişan oluyor. Yollar hep çukur ve tozlu. Biten yerlere bari asfalt dökülsün. Aylardır mağduruz. Bu yol neden bir türlü bitirilmedi anlam veremiyoruz. Çok mağduruz, bir an önce bu çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz. Sıcak, toz ve gürültü hiç çekilmiyor. Altyapı çalışmalarını bitire bitire gitseler ve mağduriyeti en aza indirseler çok iyi olacak” diye konuştu. 
 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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