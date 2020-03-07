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Uzayda marul yetiştirdiler

Uluslararası Uzay İstasyonunda yetiştirilen marulun besleyici, güvenli ve tadının güzel olduğu bildirildi.
Uzayda marul yetiştirdiler

Sonuçları "Frontiers In Plant Science" dergisinde yayımlanan makaleye göre, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotları, yörüngede UUİ'de seramik toprak kaplarda 33 ila 56 gün LED ışığı altında marul yetiştirdi ve marullar bir boru kanalıyla aralıklarla sulandı.

ELEMENTÇE ZENGİN, BAKTERİSİ DE BOL

Burada yetiştirilen marulun potasyum, sodyum ve çinko gibi birçok element bakımından zengin olduğu, öte yandan Dünya'dakilerle kıyaslandığında daha yüksek seviyede bakteri içerdiği görüldü.

TEHLİKELİ BAKTERİLER YOK

Bitkilerde gözlenen yüksek miktarda bakteri içinde E.coli ve salmonella gibi tehlikeli olanların yer almadığına da işaret edildi.

UZUN MESAFELİ YOLCULUKLARI KOLAYLAŞTIRACAK

Uzayda başarıyla gıda ürünleri yetiştirmenin, NASA'nın Mars'a planladığı gibi uzun mesafeli yolculuklar için kritik öneme sahip olduğu ifade ediliyor.

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