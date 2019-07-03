  • BIST 100.430
  • Altın 257,557
  • Dolar 5,6183
  • Euro 6,3315
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 25 °C
SON DAKİKAEnflasyon rakamları açıklandı
»

Uzaydaki küf sporları çok yüksek radyasyondan etkilenmiyor

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dış yüzeyinde bulunan küflerin yüksek dozda iyonize radyasyondan etkilenmediği ortaya çıktı.
Uzaydaki küf sporları çok yüksek radyasyondan etkilenmiyor

ScienceDaily'nin haberine göre, bilim insanları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) dış yüzeyinde en yaygın gözlenen Aspergilus ve Penisilyum küf sporlarının, insanı öldüren X ışınının 200 katına dayanarak hayatta kalabildiğini tespit etti. 

Alman Uzay Merkezi'nde görevli mikrobiyolog Marta Cortesao'nun UUİ'deki küf sporlarına ilişkin bulguları cuma günü Washington'da 2019 Astrobiyoloji Bilim Konferansı'nda sunacağı belirtildi.

Cortesao, "Şimdi küf sporlarının düşündüğümüzden çok daha fazla radyasyona direnç gösterdiğini biliyoruz. İstasyonu içeriden ve dışarıdan temizlerken bu sporları dikkate almamız isabetli olur." ifadesini kullandı.

Çalışmanın, ziyaretçi uzay aracının Güneş Sistemi'nde diğer gezegenlerle uydularını Dünya'dan gelen mikroorganizmalarla kirletmemeyi amaçlayan gezegenleri koruma protokollerinde daha ciddi bir tehdit oluşturan küf sporlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini açığa çıkardığı da ifade edildi.

Marta Cortesao, öte yandan, küfün antibiyotik ve vitaminler gibi önemli içerikler üretmede kullanılabileceğine ve bunun uzun uzay misyonlarında faydalı olabileceğine dikkati çekti.

UUİ'de astronotlar, sağlık sorunu teşkil edebilecek küf oluşumunu engellemek için her hafta istasyonun iç duvarlarının temizliğine saatlerini ayırıyor.

Aspergilus ve Penisilyum sporlarını yüksek miktarda solumanın, bağışıklık sistemi zayıf kişilerin rahatsızlanmasına yol açabileceği kaydediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yabancılaşmadan çağdaşlaşmak03 Temmuz 2019 Çarşamba 00:05
  • Türkiye'de sıcak hava dalgaları daha sık görülebilir02 Temmuz 2019 Salı 22:45
  • Hubble 170 yıl önceki yıldız patlamasını kaydetti02 Temmuz 2019 Salı 22:00
  • Dünyanın tek parça en büyük taban mozaiği görücüye hazırlanıyor02 Temmuz 2019 Salı 21:00
  • Mahalle takımının taktiği kadın muhtardan02 Temmuz 2019 Salı 20:21
  • Mudanya'da Myrleia Antik Kenti için güç birliği02 Temmuz 2019 Salı 19:45
  • 'Feretiko' ekmek teknesi oldu02 Temmuz 2019 Salı 19:19
  • Yeşilçam'ın güldüren yüzü: Kemal Sunal02 Temmuz 2019 Salı 19:00
  • Kuşun yuva yaptığı kamyon seferden çekildi02 Temmuz 2019 Salı 18:45
  • İş bulamayınca mantar üreticisi oldu02 Temmuz 2019 Salı 18:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti