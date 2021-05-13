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Uzaydan Kabe'yi paylaştı, bayramı kutladı!

Mekke'nin gece uzaydan çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Fransız astronot Thomas Pesquet, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Uzaydan Kabe'yi paylaştı, bayramı kutladı!

23 Nisan'da SpaceX'in Falcon 9 roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen Fransız astronot Thomas Pesquet, Mekke'nin gece uzaydan çekilmiş fotoğrafını paylaşarak Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kabe'nin bütün parlaklığıyla göründüğü fotoğrafı paylaşan Pesquet, Twitter hesabından, "Hayırlı Bayramlar" (EidMubarek) etiketiyle İngilizce ve Fransızca olarak "Mekke! O kadar parlak ki göz kamaştırıyor" mesajını paylaştı.

ÇOK SAYIDA OLUMLU TEPKİ ALDI

Bayram dileklerini ileten Fransız astronotun mesajının altına sosyal medya kullanıcıları çok sayıda olumlu tepki verdi.

Fransa'nın Suudi Arabistan Büyükelçisi Ludovic Pouille de paylaşımı Pesquet'in görseliyle Mekke-i Mükerreme'nin uzaydan harika göründüğü mesajıyla retweetledi.

Büyükelçi Ludovic Pouille, Suudi Arabistan'daki 6 bin Fransız vatandaşının bu jestten dolayı gururlu ve mutlu olduğunu ifade etti.

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