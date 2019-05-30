Uzel davasında karar

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Önder Uzel'e 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Baba Ahmet Uzel'in 1998'de vefat etmesinin ardından Türkan Uzel ile kızı Şafak Kibar'ın, oğulları Önder ve Serdar Uzel'le miras üzerinde anlaşmazlığa düşmesi sorunların başlangıcı oldu.

Türkan Uzel 2003'te, iki oğlunun birlikte hareket ederek çoğunluğu kendisine sağlayan hisseleri hukuka aykırı şekilde ele geçirdikleri iddiasıyla dava açtı. İstanbul 9. Ticaret Mahkemesi'ne 2003'te başvuran Türkan Uzel, "İki oğlum, beni ve kızım Şafak Kibar'ı şirket yönetiminden uzaklaştırdılar" iddiasında bulundu.

2007 yılına gelindiğinde Serdar Uzel ve Önder Uzel arasında da anlaşmazlık baş gösterdi. Gelinen noktada Uzel Makina alacaklarını isteyen bayiler, tedarikçiler ve işçilerin başlattığı süreç üzerine iflas noktasına geldi. T.C İstanbul 1. İflas Müdürlüğü 2013/19 dosya kararıyla şirketin iflasını açtı.

ÖNDER UZEL'E 4 YIL 2 AY HAPİS

Önder Uzel, Bedirhan Çelik ve Mehmet İzzet Kalaycı hakkında İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava nihayetinde hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanmak suçunu işledikleri sabit görülerek haklarında ceza verildi. Mahkeme, ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapis ve bin 562 gün adli para cezasına çarptırılmalarına karar verdi.