Üzerinden 2 bin 280 lira çıkan dilenciden şoke eden açıklama

Sivas'ta zabıta ekiplerinin dilenirken yakaladığı M.D.'nin (73) üzerinden 2 bin 280 lira ve 3 dolar çıktı. M.D., satın aldığı evin borcunu ödemek için dilendiğini söyledi. Yayın Kodu Yayın Adı Ta