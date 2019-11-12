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Üzerinden 2 bin 280 lira çıkan dilenciden şoke eden açıklama
Üzerinden 2 bin 280 lira çıkan dilenciden şoke eden açıklama
Sivas'ta zabıta ekiplerinin dilenirken yakaladığı M.D.'nin (73) üzerinden 2 bin 280 lira ve 3 dolar çıktı. M.D., satın aldığı evin borcunu ödemek için dilendiğini söyledi. Yayın Kodu Yayın Adı Ta
12 Kasım 2019 Salı 09:13
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.