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Üzerinden 2 bin 280 lira çıkan dilenciden şoke eden açıklama

Üzerinden 2 bin 280 lira çıkan dilenciden şoke eden açıklama
Sivas'ta zabıta ekiplerinin dilenirken yakaladığı M.D.'nin (73) üzerinden 2 bin 280 lira ve 3 dolar çıktı. M.D., satın aldığı evin borcunu ödemek için dilendiğini söyledi. Yayın Kodu Yayın Adı Ta
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