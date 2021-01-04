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Üzerine güneş paneli düşen 10 yaşındaki Görkem'in ölümünde ihmaller zinciri...

Arnavutköy'de, ikiz kardeşi ile birlikte parkta oyun oynarken, aydınlatma diğerinin devrilmesi sonucu kafasına aldığı darbeyle hayatını kaybeden 10 yaşındaki Görkem Yağız Küçük’ün ölümüyle ilgili hazırlanan raporda, ihmaller zinciri ortaya çıktı.
Üzerine güneş paneli düşen 10 yaşındaki Görkem'in ölümünde ihmaller zinciri...

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bilirkişi raporunda çocuk, yaşlı ve engellilerin de kullandığı parkta, kişilerin sağlık ve güvenliğinin korunması için gerekli tedbirlerin alınmadığı, gerekli organizasyonun yapılmadığının görüldüğü belirtildi. 15 Eylül 2020'deki olayda,  Görkem Yağız Küçük'ün üzerine devrilen aydınlatma direğinin üzerinde lambalar dışında, panellerin taşıyacak nitelikte başka hiçbir ek teçhizat kullanılmadığı, buna rağmen üzerine güneş panelleri, bu panellere ait sacdan imal edilmiş pano ve panonun içine bataryalar yerleştirildiği belirtildi.

UYGUN DİREK SEÇİLMESİ GEREKİRDİ

Raporda direğin tesis edildiği yerin açık alan olması nedeniyle direkt olarak rüzgara maruz kaldığı, üst noktadaki güneş panellerinin rüzgar kuvvetini tutması nedeniyle oluşan kuvvetin statik yapıyı bozacağının açık olduğu belirtilerek,  direğe eklenecek ağırlıkların ve rüzgarın oluşturacağı kuvvetlerin de göz önüne alınması,  dış etkenler de değerlendirilerek uygun hesaplamalar yapılması, bu özelliklere uygun direk seçilmesi gerektiğine yer verildi.

ELEKTRİK KONTROL EDİLMİŞ DİREK EDİLMEMİŞ

Raporda kazaya neden olan aydınlatma direğiyle ilgili soruşturma dosyasına giren üç kontrol tutanağı olduğu, bu tutanakların direğin elektrik aksamı ile ilgili yapılan bakım ve kontrolleri içerdiği, kaza ile bağlantısı olan risklerle ilgili yapılması gereken kontrol ve gözlem konularını içermediği yer aldı.

KUSURLU BULUNAN PARK BAHÇELER MÜDÜRÜ: “KAZADA HİÇBİR SORUMLULUĞUMUZ YOK”

Raporda Park ve Bahçeler Müdürü olan G.K'nın  gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanmasından sorumlu ve yetkili kişi olduğu, sorumluluklarını yerine getirmeyerek olayın meydana gelmesinde asli derecede kusurlu davrandığı sonucuna ulaşıldığı belirtildi. G.K olayla ilgili alınan ifadesinde, elektrik diğerini parkta güvenlik zafiyeti olmaması için diktiklerini, elektrik alt yapısı olmadığı için güneş enerjili aydınlatma takıldığını, park ve aydınlatma direğinin aynı anda yapıldığını, 4 yıldır kurulu olan direğin fiziki kontrollerinin 6 ayda bir, elektrik kontrollerinin ise yılda bir kez yapıldığını anlattı. Kazanın meydana gelmesinden müdürlüğünün hiçbir sorumluluğu olmadığını belirten G.K, direkte imalat hatası olduğunu ileri sürdü. G.K, direğin depodan alınarak montajının yapıldığını, kim tarafından montaj yapıldığını bilmediğini ancak mevzuata uygun olarak yapıldığını ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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