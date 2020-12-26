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Üzerine kaynar su dökülen Roda'nın tedavisine başlandı

İZMİR'de, 4 ay önce sıcak su dökülmesi nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan 2 yaşındaki Suriyeli Roda Elsincer, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Üzerine kaynar su dökülen Roda'nın tedavisine başlandı

Sosyal medyada görüntüleri yayımlanan ve vücudunda yanıklar bulunan çocuğun 2 yaşındaki Suriye uyruklu Roda Elsincer olduğu ve Tarsus ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki bir çadırda ailesiyle yaşadığı tespit edildi. Bölgeye giden Mersin Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, çocuğun vücudundaki yanıkların 4 ay önce İzmir'de sıcak su dökülmesi nedeniyle oluştuğunu belirledi. Çadırda sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede, sırtının bir bölümünden demir parçası çıkarılan Elsincer'in yarası pansuman edildi. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen çocuğun tedavisine başlandı. Elsincer'in sağlık durumun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce aileye yardım yapılması için çalışma başlatıldı.

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