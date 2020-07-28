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Üzerine televizyon düşen bebek, hava ambulansı ile sevk edildi

ÇANKIRI'da üzerine televizyon düşmesi sonucu yalanan 21 aylık Y.E.Y., tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.
Üzerine televizyon düşen bebek, hava ambulansı ile sevk edildi

Kent merkezinde evinde oynarken Y.E.Y’nin üzerine televizyon devrildi. Yaralanan küçük çocuk, haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan Y.E.Y.'nin daha ileri tedavi için Ankara'ya sevk edilmesi kararlaştırıldı. Bunun üzerine Y.E.Y., Çankırı 28'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sahasında inen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kafa travması nedeniyle minik yavrumuzun helikopter ambulansla ivedilikle Ankara Şehir Hastanesi 3'üncü basamak çocuk yoğun bakıma sevki gerçekleştirildi. Minik yavrumuza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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