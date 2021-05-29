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Üzerine yıldırım düşen çoban ağır yaralandı

ERZURUM'un Horasan ilçesinde hayvanları otlatırken üzerine yıldırım düşen çoban Hikmet Noğay (24), ağır yaralandı.
Üzerine yıldırım düşen çoban ağır yaralandı

Horasan'ın Karapınar köyünde çobanlık yapan Hikmet Noğay, kardeşleri ile birlikte yaylada hayvanlarını otlatırken aniden yağmur bastırdı. Bunun üzerine 3 kardeş, hayvanları köye götürmek için yola çıktı. Ancak bu sırada Hikmet Noğay'ın üzerine yıldırım düştü. Kardeşlerinin haber verdiği köylüler bölgeye gelip, Noğay'ı alarak Horasan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Noğay, buradaki müdahalesinin ardından da Erzurum'daki Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

Ağrı'da yaşarken çobanlık yapmak için ailesiyle Horasan ilçesine geldiklerini söyleyen Hikmet Noğay, "Merada hayvanları otlatırken saat 17.30 sıralarında gök gürültüsüyle birlikte yağmur başladı. Hayvanlarla birlikte köye doğru giderken yıldırım düştü. Birkaç hayvanın yere düştüğünü gördüm, yıldırım beni de çarptı. Sonrasını hatırlamıyorum, bayılmışım. Kardeşim hemen köylülere haber vermiş. Köylülerin yardımıyla Horasan Devlet Hastanesine oradan da buraya sevk edildim. Yıldırımın düştüğü an bir inek telef olmuş, biri de yaralanmış. Şu an kalıcı bir hasar var mı bilemiyorum. Motivasyonum düşmesin diye galiba bana söylemiyorlar. Maalesef ciddi yaralarım var. Vücudum başımdan, sol topuğuma kadar tamamen yara içinde. Sadece sağ ayağım ve sol kolum hafif yaralı” dedi.

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