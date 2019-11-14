  • BIST 104.828
  • Altın 271,748
  • Dolar 5,7478
  • Euro 6,3289
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 5 °C
»

Uzman çavuş tutuklandı

Bursa'da, dün gece Jandarma Astsubay Okulu bahçesinde, tartıştığı sevgilisi Sosin Küçükgüven'i (43), tabancasıyla vurarak öldüren Jandarma Uzman Çavuş Aydemir Koluaçık (49), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Uzman çavuş tutuklandı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan Bursa Jandarma Astsubay Okulu'nda meydana geldi. Okulda görevli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir Koluaçık'ı sevgilisi olduğu öne sürülen Sosin Küçükgüven, ziyarete geldi. Nizamiyeden giriş yapan Sosin Küçükgüven ile Aydemir Koluaçık, okulun bahçesinde buluştu. Bir süre sonra Küçükgüven ile Koluaçık, arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Aydemir Koluaçık, belindeki tabancasını çıkararak Sosin Küçükgüven'e ateş etti. Sosin Küçükgüven, vücuduna isabet eden 4 kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti, Aydemir Koluaçık, okulda bulunan meslektaşlarına teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Aydemir Koluaçık'ı gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 10 adet boş kovan bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aydemir Koluaçık, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan Koluaçık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ALDATMA ŞÜPHESİ

Koluaçık'ın ifadesinde, bir süredir aralarında gönül ilişkisi olan Sosin Küçükgüven'in kendisini aldattığından şüphelendiğini, bu sebeple aralarında çıkan tartışmanın büyümesiyle sinir krizi geçirdiğini söylediği öğrenildi. Bir süre önce eşinden boşanan Sosin Küçükgüven'in cenazesi, yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınarak Yalova'ya götürüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tepki çeken görüntü sonrası MEB'den son dakika açıklaması13 Kasım 2019 Çarşamba 14:48
  • Görüntüler büyük tepki çekmişti: 'Zorba' hakkında yeni karar13 Kasım 2019 Çarşamba 14:29
  • Kiraz'da vahşet; Çifte silahla ev basıp, 4 akrabasını öldürdü13 Kasım 2019 Çarşamba 14:23
  • Eski Başbakan Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı13 Kasım 2019 Çarşamba 14:21
  • Tren otomobili 200 metre sürükledi: 1 ölü 2 yaralı13 Kasım 2019 Çarşamba 14:20
  • Venedik sular altında kaldı13 Kasım 2019 Çarşamba 13:44
  • Ahmet Altan tutuklandı13 Kasım 2019 Çarşamba 12:59
  • Elektrik Kesintisi 13 Kasım 2019 Ankara - Başkent EDAŞ13 Kasım 2019 Çarşamba 09:25
  • Baraj Doluluk Oranı 13 Kasım 2019 Ankara - ASKİ13 Kasım 2019 Çarşamba 09:20
  • HDP'ye bir darbe daha: 4 ilçenin belediye başkanları görevden alındı13 Kasım 2019 Çarşamba 09:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti