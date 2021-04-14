Uzman Diyetisyen Zıraplı, oruç tutanlar için önemli önerilerde bulundu

Uzman Diyetisyen Tuba Zıraplı, oruç tutanlara açlık ve susuzluk hissini azaltmak için önemli önerilerde bulunarak, “Sahurda kahvaltılık ve yağsız yiyecekler, iftarda ise normal yemekler tüketilmeli, hızlı yenilmemeli” dedi.

On bir ayın sultanı, şifa ayı Ramazan geldi çattı. Sahur ve iftar sofraları kurulmaya başlandı. Beslenme düzeni bu süreçte değişti. Sahur ve iftar arasındaki 16 saati bulan uzun sürede gün boyu aç ve susuz kalmamak için nasıl beslenmeliyiz, neler tüketmeliyiz? Ankara Özel 100. Yıl Hastanesi’nden Uzman Diyetisyen Tuba Zıraplı, Ramazan ayında beslenmeyle ilgili gazetemize önemli bilgiler verdi.

SAHURDA NE TÜKETMELİYİZ?

Sahurda kahvaltılık ürünler tüketmemiz gerektiğini tavsiye eden Uzman Diyetisyen Tuba Zıraplı, “Sahurda klasik kahvaltıdan şaşmamalarını öneriyorum. Öncelikle sofraların yıldızı, bizi tok tutan yumurta tüketmek bu süreçte çok önemlidir. Sahurda bir haşlanmış yumurta tüketilmesini tavsiye ediyorum. Peynir grupları, bize hem kalsiyum hem mineral sağladığı gibi bizim uzun süre tok kalabilmemizi sağlar. Peynir ve yoğurt bol bol tüketilmelidir. Sahurda tüketilen tatlı bizi gün içinde susatabilir, tatlı ihtiyacımızı karşılamak için çilek başta olmak üzere çeşitli meyveleri tüketebiliriz” dedi.

ÇAYA, KAHVEYE DEĞİL SU TÜKETİMİNE YOĞUNLAŞIN

Çeyrek dilim Ramazan pidesinin bir dilim ekmeğe tekabül ettiği bilgisi veren Uzman Diyetisyen Tuba Zıraplı, “Ramazan pidesini tüketirken çok dikkatli olmalıyız. Ramazan pidesini sahurda değil iftarda tüketmek daha sağlıklı olur” ifadelerini kullandı. Sahurda çay ve kahve yerine daha çok su tüketilmesi tavsiyesinde bulunan Zıraplı, “Çay ve kahve alışkanlığımız bilindiği üzere çok fazla. Ramazan’da susuzlukla savaşıyoruz. O yüzden sahurda fazla çay ve kahve tüketilmesini önermiyoruz. Su tüketimine yoğunlaşmalıyız” sözlerini ekledi.

KABIZLIK VE ŞİŞLİĞİ ÖNLEMEK İÇİN LİF KAYNAKLI BESLENİLMELİ

Sahurda daha sağlıklı beslenmek isteyenler için yulaf ezmesi öneren Zıraplı, “Yulaf ezmesinin içine çeşitli meyveler ve biraz tarçın ekleyerek tüketilebilir. Tam buğday ekmeğinden yapılmış sandviçler de alternatif olarak sahurda tüketilebilir. Kabızlık ve şişliği önlemek için lif kaynaklı beslenmeliyiz” diye konuştu.

SAHUR MUTLAKA YAPILMALI

Sahur ve iftar arasında yaklaşık 16 saat gibi uzunca bir sürenin olduğunu vurgulayan Uzman Diyetisyen Tuba Zıraplı, bu uzun sürede açlık süresinin daha kolay ve rahat geçmesi için kişilerin mutlaka sahuru atlamaması gerektiğini tavsiye etti.

İFTARDAN KALAN YEMEKLERİ SAHURDA TÜKETMEYİN

İftarda kalan yemeklerin sahurda asla tüketilmemesi önerisinde bulunan Zıraplı, “İftarda kalan yemekleri sahurda tüketmek gibi bir alışkanlığımız var. Buna çok dikkat etmeliyiz. Sahurda kahvaltılık ve meyve tüketmeye, iftarda ise normal yemekler yemeye dikkat etmeliyiz” dedi.

İFTARDA HIZLI YEMEK YEMEKTEN KAÇININ

İftar saatinde dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgi veren Zıraplı şunları söyledi: “Besin mideye geldikten 20 dakika sonra tokluk hissi geldiği için iftarda çok fazla besin tüketimi oluyor. Hızlı yemeyip 20 dakikaya yemeği yayarsak daha sağlıklı bir Ramazan süresi geçiririz hem de kilo almamış oluruz.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-