  • BIST 2.035,48
  • Altın 787.70922
  • Dolar 13.8571
  • Euro 15.6764
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 5 °C
»

Uzman er, kadın polisi bıçakla ağır yaraladı

ANTALYA’da uzman er Abdullah Ç. (26), bilinmeyen nedenle tartıştığı kadın polis memuru Leyla S.'yi sokak ortasında bıçakla yaraladıdı.
Uzman er, kadın polisi bıçakla ağır yaraladı

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi Şair Adem Dede Caddesi üzerinde meydana geldi. Hakkari’de uzman er olarak görev yapan Abdullah Ç., izin için geldiği Antalya’da, daha önceden tanıştığı Antalya Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’nde görevli polis memuru Leyla S. ile bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah Ç., yanında taşıdığı bıçakla Leyla S.’yi karın bölgesinden 3 kez bıçaklayarak yaraladı. Leyla S.’nin çığlıklarını duyan çevredekiler, kaçmaya çalışan Abdullah Ç.’yi yakalayarak darbetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, suç mahallinde kaldırım üzerinde bulunan bıçak ve Leyla S.'ye ait tabancayı inceledikten sonra delil torbasına koydu. Ağır yaralanan Leyla S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, vatandaşlar tarafından yakalanan Abdullah Ç. de polis ekiplerine teslim edildi. Abdullah Ç., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bodrum'da uyuşturucu operasyonu; 7 gözaltı10 Aralık 2021 Cuma 20:24
  • Otomobilin çarptığı kadın öldü, kaçan şüphelileri güvenlik kamerası yakalattı10 Aralık 2021 Cuma 20:24
  • Tedavi için gittiği hastanede yakalanan cezaevi firarisi yakalandı10 Aralık 2021 Cuma 19:26
  • Van merkezli 3 ilde aranan şüphelilere operasyon: 14 gözaltı10 Aralık 2021 Cuma 18:29
  • Kavgada tüfek ateşlendi, yoldan geçen kadın yaralandı09 Aralık 2021 Perşembe 22:39
  • Tartıştığı dünürünü tabancayla öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı09 Aralık 2021 Perşembe 22:38
  • 2 gündür haber alınamayan arkadaşları ölü bulundu09 Aralık 2021 Perşembe 21:41
  • 3 evin balkon perdesini ateşe veren şüpheliyi güvenlik kamerası yakalattı09 Aralık 2021 Perşembe 20:44
  • Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen Aysal, sigorta poliçesini kendi hazırlamış09 Aralık 2021 Perşembe 20:43
  • Bakan Soylu: Hakkari'de 270 kilogram eroin, 25 kilogram metamfetamin ele geçirildi09 Aralık 2021 Perşembe 20:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti