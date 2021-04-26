Uzman isim koronavirüsle benzerlik gösterildiğini dikkat çekti ve uyardı "Panik yapmayın"

Bahar aylarında polen ve tozlara karşı görülen alerji belirtilerinin koronavirüsle benzerlik gösterdiğine dikkat çeken Doç. Dr. Berkay Ekici, “Panik yapmayın. Alerjenlerden uzak durun belirtiler azalır” ifadelerine yer verdi.

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Berkay Ekici bahar aylarında görülen alerjinin belirtileri ile koronavirüs belirtilerinin birbirine benzediğini belirterek dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Doç. Dr. Ekici birbirine benzer bu belirtilerin hastanın öyküsü sayesinde hekim tarafından kolaylıkla ayırt edilebileceğini belirterek, “Hastanın öyküsü alındığında belirtiler ne kadar benzer de olsa hastalık ayırt edilebilir. Alerjisi olan kişilerin alerjenden uzak durduğunda semptomlarında gerileme olur” diye konuştu. Doç. Dr. Ekici alerji ve koronavirüs belirtileri hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

PANİK YAPMAYIN

“Özellikle bahar aylarında havadaki çiçek ve polenler bazı hassas bünyelerde solunum sistemi sıkıntılarına neden olabiliyor. Bu kişiler arasında alerjik astımı, alerjik riniti olan kişilerde nefes darlığı, öksürük, hapşırma gibi kovid-19 belirtileriyle benzer reaksiyonlar gelişebiliyor. Böyle bir toz ve polene maruz kaldıktan sonra oluşan reaksiyonlarda panik olmamak gerekiyor. Bir müddet bu alerjen tozlardan, polenlerden uzaklaşarak yüzünü yıkayıp su içtikten sonra belirtiler hafifleyecek ya da geçecektir.”

ALERJENDEN UZAK DURULUNCA BELİRTİLER HAFİFLER

“Alerjisi olan kişilerde burunda hafif akma, boğazda gıdıklanma hissi var genel durumunda bir sorun yoksa, ağır halsizlik ve ateş yoksa ılık bir duşla ve daha önce doktor kontrolünde aldıkları alerji ilaçlarıyla rahatlarlar. Bu konuda acile gelen vatandaşlarımız var. Böyle bir toz ve polene maruz kaldıktan sonra oluşan reaksiyonlarda panik olmamak gerekiyor. Bir müddet bu alerjen tozlardan, polenlerden uzaklaşarak yüzünü yıkayıp su içtikten sonra belirtiler hafifleyecek ya da geçecektir. Zaten solunum yapamayacak hale gelinen bir alerjide kişiler kovid-19’muyum şüphesinden ziyade acile gelirler.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA