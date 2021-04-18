Uzman isim uyardı! "Göz damlası oruç bozmuyor"

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Berna Ötük Yaşar, Diyanet’in göz damlasının orucu bozmadığına yönelik yayımladığı fetvaya dikkat çekerek, vatandaşları göz sağlığını ihmal etmemeleri konusunda uyardı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayına girilmesiyle birlikte nelerin orucu bozup, nelerin orucu bozmadığına yönelik tartışmalar dikkat çekiyor. Bu sorulardan birisi de göz damlasının orucu bozup bozmadığı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın konuyla ilgili açıklaması akıllardaki soru işaretlerine açıklık getirdi. Diyanet’in fetvasına göre Ramazan ayında da göz sağlığının ihmal edilmemesi gerekiyor.

İHMAL EDİLMEMELİ

Ramazan ayında da göz sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Berna Ötük Yaşar ise Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı fetvada da Göz damlasının orucu bozmadığının belirtildiğini ifade etti.

SÜREKLİ TEDAVİ ÖNEM TAŞIYOR

Tedavinin yarım kalmaması ve daha büyük sıkıntılara yol açmaması için tedavinin hiçbir şekilde aksatılmaması gerektiğini belirten Dünyagöz Hastanesi personeli Op. Dr. Berna Ötük Yaşar, göz damlasının orucu bozmadığını söyleyerek, “Her hastalığın tedavisinde olduğu gibi göz rahatsızlıkları tedavisinde de süreklilik çok önemlidir. İnsan vücudunda kendisini yenilemeyen tek organımız göz. Bu nedenle hem erken teşhis hem de teşhis sonrası doğru ve sürekli tedavi kritik önem taşıyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte göz hastalıklarının tedavisi kesinlikle ihmale gelmemeli ve tedaviye devam edilmelidir” dedi.

GIDALANMA ANLAMI TAŞIMIYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun konu hakkında yayımladığı fetva ise şöyle, “ Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA