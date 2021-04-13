Uzman isimden Ramazan'da beslenme önerileri

Diyetisyen Nimet Kültekin, Ramazan Ayı’nda sahurun yeterli ve dengeli beslenmede öneminin büyük olduğunu söyleyerek, “Sahuru atlamayın, muhakkak yapın. Yağlı ve karbonhidratlı yiyeceklerden kaçının.” uyarısında bulundu.

Diyetisyen Nimet Kültekin Ramazan Ayı’nda nasıl beslenilmesi gerektiği ile ilgili gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. Kültekin, Ramazan’da yapılan en büyük yanlışın gece sahura kalkmamak olduğunu söyleyerek, sahurdaki öğünün önemine vurgu yaptı. Kültekin, ayrıca sahurda hamur işi ağırlıklı yiyecekler yerine, protein değeri yüksek; yumurta, peynir, süt gibi yiyecekler tüketilmesini tavsiye etti.

HAMUR İŞİNDEN KAÇININ

Kudret İnternational Hastanesi Diyetisyeni Kültekin, Ramazan Ayı’nda beslenme konusunda yapılan en büyük iki yanlışın sahurdaki öğünü atlamak ve bununla birlikte sahurda hamur işi ağırlıklı beslenmek olduğunu kaydetti. Kültekin, hamur işi ağırlıklı öğünlerin karbonhidrat değerinin çok yüksek olduğunu, bu tarz öğünlerin kişiyi çok çabuk acıktırdığını, daha uzun süre tok kalmak için peynir, yumurta, süt gibi protein değeri yüksek yiyecekler tüketilmesi gerektiğini söyledi.

PROTEİN AĞIRLIKLI BESLENİN

Kültekin, “Sahurda tarçınlı sütü öneriyorum. Gün içerisinde kan şekerini dengede tutuyor. Eğer sahurda protein değeri yüksek ürünlerle beslenirsek ve ekmeğimiz beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği olursa günü daha rahat bir şekilde geçiririz. Sahurdaki su tüketiminin de burada önemi büyük. Su tüketimini aksatmamalıyız” şeklinde konuştu.

HIZLI TÜKETMEYİN, AŞIRIYA KAÇMAYIN

İftarda ise hızlı ve fazla miktarda yemek yemenin yanlış olduğunu hatırlatan Kültekin, “İftarda yüksek şekerli şerbetli tatlılar tüketiyoruz. Hızlı ve fazla miktarda yemek yiyerek aşırıya kaçıyoruz. Bunlar yapılan yanlışlar. İftarda orucumuzu muhakkak su, ayran, çorba gibi sıvı bir gıdayla açmamız gerekiyor. Bu sıvı miktarı midede tokluk hissi verdiğinden açlık hissini bastırıyor ve aşırıya kaçmamızı önlüyor. Ana yemeğin çok yağlı olmaması gerekiyor. Et, tavuk, balık ya da kuru baklagiller gibi protein ağırlıklı bir öğün tercih edilmesi gerekiyor. Sebze tüketimine de ayrıca önem verilmeli.”

TATLI TÜKETİMİNE DİKKAT

“Ramazan Ayı’nda tatlı da kaçınılmaz oluyor. Şerbetli tatlı yerine sütlü tatlıyı öneriyoruz. Aşırıya kaçılmadan, yemekten hemen önce yerine 2-3 saat sonra tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Her gün tüketmek yerine bir gün ara verilerek dengeli bir şekilde tüketilmesi daha sağlıklı olur. Özellikle kilo problemi yaşayan vatandaşlarımıza tatlı tüketmelerini önermiyoruz” ifadelerini kullandı.

FİZİKSEL AKTİVELER AKSATILMAMALI

Ramazan Ayı’nda yapılan diğer bir yanlışın ise fiziksel aktivite yapmamak olduğunu kaydeden Kültekin, yemekten 2-3 saat sonra yürüyüşe çıkmanın sağlık açısından faydalı olduğunu vurguladı. Aktivite sonrası tatlı tüketilmemesi gerektiğini de hatırlatan Kültekin, “Yürüyüş sonrası bir meyve ya da yoğurt tarzı hafif yiyecekler tüketilmeli. İftar ve sahur arasında kavrulmamış, tuzsuz kuruyemiş tüketilmesi gerekiyor.”

ÇAY VE KAHVEYİ SU YERİNE TÜKETMEYİN

“Çay ve kahve tüketimine de dikkat edilmesi gerekiyor. Çay ve kahve vücuttaki suyun atılmasına sebebiyet veriyor. İftar ve sahur arasında minimum 1,5-2 litre su tüketilmesi gerekiyor.“

ŞEKER ORANI YÜKSEK MEYVELERE DİKKAT

“Kavun ve karpuz gibi şeker oranı yüksek meyveleri tüketirken de dikkat edilmeli. Meyvelerin tek başına tüketilmesini önermiyoruz. Glisemik indeksi yüksek olan meyvelerin yanında fındık, badem ve ceviz gibi bir kuruyemişle tüketilirse daha sağlıklı olur. Günde 2-3 porsiyonu geçmeyecek şekilde meyve tüketebiliriz. Yaptığımız diğer bir yanlış ise sağlıklı yiyecekleri kalorisi yokmuş gibi aşırıya giderek tüketmek. Aşırıya kaçılan her yiyecek faydadan çok zarar verir” diyerek tavsiyede bulundu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA