Uzman Jandarmalar 3600 Ek Gösterge İstiyor

Uzman Jandarmalar Günü münasebetiyle gazetemize konuşan EMUJAD Genel Başkan Şeref Çayırtepe, 3600 ek gösterge ile ilgili yapılan çalışmalara uzman jandarmaların da dahil edilmesi çağrısında bulundu.

Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) Genel Başkan Şeref Çayırtepe, 9 Aralık Uzman Jandarmalar Günü münasebetiyle gazetemize açıklamalarda bulundu. Çayırtepe, uzman jandarmaların vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşaması için her türlü zor koşullarda fedakarca görev yaptığını vurguladı. Çayırtepe, vatan için canını veren şehitleri rahmetle anarak, gazilere sağlıklı ve uzun ömürler diledi.

30 BİN UZMAN JANDARMA VAR

EMUJAD Genel Başkanı Çayırtepe, sadece Jandarma Genel Komutanlığı emrinde, emekli ve çalışanı ile birlikte 30 bin mevcudu bulunan muvazzaf ve kadrolu üç personelden biri olan 3466 sayılı kanuna tabi uzman jandarmaların çok sayıda sorununun olduğunu ve bu sorunların çözüm beklediğini söyledi.

“3600 EK GÖSTERGE İSTİYORUZ”

Çayırtepe, uzman jandarmaların sorunlarının ivedilikle çözülmesi çağrısında bulunarak şu taleplerde bulundu:

“3466 sayılı kanuna tabi Jandarma Genel Komutanlığı emrinde gece gündüz demeden devletimizin ve milletimizin emrinde vatanı ve millet için görev yapan aziz bayrağı uğruna gözünü̈ kırpmadan şehit ve gazi olan emeklisi ile birlikte 30 bin mevcudu bulunan ve bu güne kadar Jandarma teşkilatımızda astsubaylarımız ile birlikte omuz omuza aynı görevi yapan ve halende yapmaya devam eden biz Muvazzaf Uzman Jandarmaların da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 3600 ek gösterge ile ilgili yapılan çalışmalara dahil edilmemizi ve İçişleri Bakanlığına bağlı diğer bir kurum olan Polis Memurlarına verilecek ve aynı bakanlığa bağlı bizlerin de 3600 ek göstergeye yükseltilmesini İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’dan talep ediyoruz.”

“EĞİTİM SÜRELERİ FİİLİ HİZMETTEN SAYILSIN”

“Birçok statünün (subay ve astsubay) okulda geçen eğitim ve öğretim süreleri fiili hizmetten sayılır iken, askerliğini dahi yapan her Türk vatandaşı borçlanmak suretiyle askerlik borçlanması yapıp emekliliklerinden sayılmakta iken, maalesef biz muvazzaf uzman jandarmaların okulda geçen eğitim süreleri fiili hizmetten sayılmamaktadır. Okulun fiili hizmetten sayılması ile ilgili bu eşitsizliğin giderilmesi için 5510 sayılı SGK kanununda değişiklik yapılarak mağduriyetimizin giderilmesini yüce devletimizden bekliyor, hükümetimizden talep ediyor ve istiyoruz.”

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ

Kanunları ayrı iki farklı statü̈ olan biri (3466 sayılı kanun kanuna tabi muvazzaf uzman jandarmalar) diğer bir statü̈ olan (3269 sayılı kanun tabi sözleşmeli uzman erbaşların) ‘uzman’ kelimesi ve isim benzerliği nedeniyle sık sık karıştırılmakta, her iki statüde de hak kayıpları ve mağduriyetlere sebebiyet olmaktadır. Bizler Jandarma Genel Komutanlığı emrinde Jandarma astsubayları gibi yetiştirilen hatta bir donemde astsubay kaynağının tamamını oluşturan astsubaylarımızın işini yapan halen yardımcılıklarını yürüten uzman jandarmalarız. Bu nedenle uzman jandarmaların ‘Jandarma Yardımcı Astsubay’ olarak isim değişikliği yapılmasının uygun olacağını düşünüyoruz.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA