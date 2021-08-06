Uzmanından öneri: Mezuna kalmayın kayıt olun

YKS 2021 sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından istediği başarı puanını alamayan öğrenciler ‘mezuna kalmak’ kararını veriyor.

‘Mezuna kalmak’ teriminin öğrencilerin istedikleri puan gelmediğinde 1 yıl daha sınava hazırlanması için kullanıldığını söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Tuğba Zırıh “Aday öğrenciler için boşuna bir zaman kaybı. Üniversiteye giren yaşıtları hayata daha önce başlayacakken kendileri zaman kaybedecek ve en önemlisi girecekleri sınavda da sonuçlarının nasıl geleceği belli olmadığından bu belirsizlik kendilerinde stres yaşatacak. İstedikleri bölüm için puanları yetmiyor olabilir ama puanlarının yettiği başka bir bölümde okuyarak da hayallerindeki mesleği yapabilirler. Bunu şu şekilde örneklendirebiliriz. Aday öğrencinin puanı Beslenme ve Diyetetik Bölümü’ne puanı yetmediyse eğer Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nü tercih ederek aynı anda Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde çift ana dal yapabilir” diye konuştu.

ÜNİVERSİTENİN SUNDUĞU FIRSATLAR

Kurumun öğrencilere sunduğu fırsatlarla ilgili de bilgi veren Zırıh;’’Bilgisayar Mühendisliği bölümünü tercih eden öğrencilerimiz sertifika programlarına katılarak ‘Yazılım Uzmanı’ olabilirler. Her devrin mesleği olan Sivil Hava İşletmeciliği bölümünü tercih ettiklerinde Uçak Teknolojisi Programı’nda çift ana dal yapabilir, havacılığın farklı alanlarında çalışabilirler. Aynı şekilde İç Mimar olmak isteyen adaylar İç Mekan Tasarımı bölümünü tercih ederlerse yine dikey geçiş sınavı ile İç Mimarlık bölümüne geçerek iç mimar olabilirler. Bunun gibi birçok örnek mevcut. Tercih döneminde puanı istediği bölüme yetmeyen aday öğrencilerimiz yerleşkelerimize gelerek ve online rehberlik hizmetimizden faydalanarak veya call center üzerinden üniversite yetkilileri ile iletişime geçerek doğru tercih yapmak için bizden destek alabilirler.’’ diye belirtti.