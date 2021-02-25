Uzmanından sahte şampuan uyarısı; Göz kayıplarına yol açabilir

İSTANBUL'da sahte temizlik ürünleri üretimi yaptığı tespit edilen imalathaneler ve depolara düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda sahte şampuan, dezenfektan, çamaşır suyu ve halı yıkama şampuanı ele geçirildi.

BİRÇOK SAGLIK SORUNUNA YOL AÇIYOR



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri, Arnavutköy'de sahte temizlik ürünleri üreten 3 ayrı adrese düzenledikleri baskında 1 milyon 109 bin 950 adet boş şampuan şişesi, kapak, boş toz deterjan ambalajı, karton kutu, 140 bin 945 adet şampuan, dezenfektan, çamaşır suyu, halı yıkama şampuanı, 3 bin litre etil alkol, 1 adet şampuan dolum makinesi, 1 adet kompresör makinesi, ele geçirdi. Uzmanlar ise sahte şampuanın gözden cilde birçok sağlık sorununa neden olabileceğini söylüyor. Biruni Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Kaplan, şampuan kullanımında neden olabileceği sağlık sorunları göz önünde bulundurularak mutlaka güvenilirliğinin test edilmesi gerektiğini ve piyasa değerinin altında olan ürünlerden uzak durulması gerektiğini belirtti.





"DERİ KANSERİNDEN, GÖRME KAYBINA KADAR SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR"



Dr. Öğr. Üyesi Özlem Kaplan, "Şampuan hem erkeklerde hem kadınlarda saçımızdaki kiri, artıklarını temizlemek için kullanılan ürünlerdir. Bu ürünlerin güvenli olması şarttır. Çünkü ürünler saç derinize temas ediyor. Saç derimizden kana geçebiliyor, emilebiliyor ve gözümüze temas edebiliyor. Şampuanın güvenli olabilmesi için toksit olmaması lazım, alerjik yapıda olmaması lazım, güvenlik kriterlerinden geçtikten sonra üretime geçmesi lazım. Bu süre de en az bir yıl olmalı. Maalesef sahte şampuanlar ortaya çıktı ve bu şampuanlar kişide saç dökülmesine yol açabilir. Gözde iritasyona yol açabilir. Saçların temizliğinden ziyade kişinin normal sağlığına zarar verebilir. Sağlığımızı bozabilir. Tıpkı sahte alkoldeki gibi göz kayıplarına yol açabilir. Gözde enfeksiyonlara yol açabilir. Saç dökülmelerine yol açabileceği için de saçımızı temizlemekten ziyade faydadan çok zararı olacaktır. İçeriğini bilmediğimiz için, hangi maddelerin kullanıldığını bilmediğimiz için, saç dökülmelerine de yol açabilir. Saç egzamalarını ortaya çıkarabilir. Saçtan ziyade, deriden ziyade şampuanlar gözümüze gelebileceği için göz sağlığına zarar vereceği için çok daha dikkat edilmelidir." dedi.





"SAHTE ŞAMPUANIN TEMİZLEMEKTEN ZİYADE SAĞLIĞA ZARARI OLACAKTIR"



Dr. Öğr. Üyesi Kaplan, "Kontak dermatit dediğimiz egzama hastalığı var. Temas dermatit olduğu için vücudumuza değen maddelere bağlı olarak oluşuyor. Vücudumuza değen maddelerin güvenli maddeler olması gerekiyor. İşlemden geçen dermokozmetik olarak onaylanmış maddeler olması gerekiyor. Bu ürünleri satın alırken çok dikkat etmek gerekiyor, eczanelerden güvenli yerden almak lazım. Olur da bir hamile hasta bilmediği bir ürünü kullanırsa ve gebeliğinden haberi yoksa vücuda emilen maddeler bebeklerde de zarara neden olur. Bilmediğimiz ürünü kullanmak hem kendimize hem de hamile bir kadına bebeğine zarar verebilir" diye konuştu.





"UCUZ ÜRÜNLERDEN KAÇIN, ORİJİNALLİĞİNİ MUTLAKA KONTROL EDİN"



Kaplan şöyle devam etti:



"Ucuz ürünler iyi ürünler demek değildir. Mutlaka güvenli ürün olması gerekiyor. Köpüren şampuan iyi demek değildir. Köpürmesi için içine ucuz maddeler eklenebiliyor. Halkımız böyle bir yanlışa da düşebiliyor. Her köpüren şu an puan iyi demek değildir. Mutlaka ürünün güvenliğine bakılması lazım. Peki vatandaşımız bunu nasıl anlayacak? Sağlık Bakanlığının ücretsiz olarak sunduğu ÜTS Ürün takip Sistemini kullanabilirler. Ürünün barkodunu okutarak orijinaline bakılabilir."





ÇALIŞKAN: GENELDE MARKETLERDEN ALIYORUZ



Şampuanı marketlerden aldığını söyleyen Gülcan Çalışkan, "Marketlerden alıyoruz genelde. İsim yapmış ürünleri alıyoruz. İçeriğini okuyorum. PH değerine bakıyorum. Bir de onayına bakıyorum. Bazen eczaneden alıyorum ama çok pahalı eczane ürünleri de" diye konuştu. Ali Sabancı ise, "Şampuan alırken saçımla uyumlu olmasına dikkat ediyorum. Saçımıza göre seçiyoruz. Kullanıp denediğim marka var bir tane onu alıyorum genelde. Alım yaptığınız yerin güvenilir olması, bilinen yerler olması lazım. Ben buna dikkat ediyorum" dedi.