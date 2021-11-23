Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Tilkici’den uzmanların haklarının iyileştirilmesi talebi

Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici, terörle mücadelede aktif olarak rol alan uzman erbaş ile çavuşların özlük haklarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu. Tilkici, “Mağduriyetlerin giderilmesini istiyoruz” dedi.

Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile İçişleri Bakanlığında görev yapan ve emekli olan tüm uzman erbaş ile çavuşların özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

KANUNDA DÜZENLEME ŞART

Terörle mücadelede aktif olarak rol alan, cephede en önde duran uzman çavuşların özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğinin elzem olduğunu vurgulayan Genel Başkan Tilkici, “Uzman çavuşlar her türlü görevi fedakârlıkla yaptıkları halde özlük haklarından kaynaklı mağduriyetler yaşanıyor. Özlük haklarının iyileştirilmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

EN FAZLA UZMAN ÇAVUŞLAR ŞEHİT VERDİ

Uzman çavuşların vatan savunması için canları pahasına büyük bir fedakârlık gösterdiklerini kaydeden Tilkici şunları söyledi: “35 yıldır sözleşmeyle vatan savunmasında görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en fazla şehit gazi veren yiğitleri uzman çavuşlara, 3600, kadro ve özlük hakları düzeltmesini çok mu görüyorsunuz? Biz canı pahasına verilen her görevi Milletimizin huzuru devletin devamlılığı adına yaptık! Biz milletimizi sırtımızda taşırız. Bundan da gurur duyarız. Sırtımızdaki sözleşme sorunu, tehdidi kaldırın belimizi büken onlar.”

OSMAN AKDOĞAN/ İLKSAYFA