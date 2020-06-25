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Uzmanlar uyardı: Çekirdek kansere zemin hazırlayabilir

Pandemi sürecinde tüketimi artan kuruyemişlerdeki kimyasal maddeler halk sağlığını tehdit ediyor.
Uzmanlar uyardı: Çekirdek kansere zemin hazırlayabilir

Uzmanlar, bol tuzlusu tercih edilen çekirdekte, tuzun yapışması için E-kodlu katkı maddelerin kullanıldığını söyleyerek uyarılarda bulundu. Belli bir düzeyin üzerinde kullanılan E kodlu ürünler, vücutta birikerek kanser hastalığına zemin hazırladığı belirtildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle evde daha fazla vakit geçirilmesi kuruyemiş tüketiminde de artışa sebep oldu. Özellikle ucuz olması ve alışkanlık yapması nedeniyle en sık tüketilen kuruyemişlerden biri de İzmirlilerin çiğdem olarak bildiği çekirdek oldu.

Çekirdek, evde vakit geçirenlerin en sık tükettiği atıştırmalıklar arasında geliyor. Ancak uzmanlar, çekirdeğin üretiminden ambalajlanmasına kadar olan süreçte kullanılan bazı katkı maddeleri konusunda uyardı.

Gıda etiketlerinde karşımıza çıkan E-kodlarının doğal ve yapay gıda katkı maddeleri olduğunu belirten TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toprak, uyarılarda bulundu.

Toprak, şöyle konuştu:

"İzmirlilerin çiğdem diye bildiği çekirdek, tuzsuz da sunulur. Ama genellikle ağzımızı yaksın isteriz. Damak zevkimize göre tuzlu tüketilir. Bu tuz da genellikle ya deniz tuzu, ya kaya tuzudur. Tuzun yapışmasını sağlamak için normalde un kullanılırdı. Ama daha sonra maltodeksin yani E-kodlu ürünler de kullanılmaya başladı. Un daha çok tercih ediliyor. Ama bunun dışında daha farklı yapıştırıcılar da kullanılıyor

E-kodlu ürünler yani gıda katkı maddeler insan sağlığına zararlıdır. E330 yani sitrik asit kanser yapıcı özelliğe sahiptir.

Sitrik asit bildiğiniz limonda, portakalda da bulunabilen bir asittir. Bunların vücuda en az zarar verici değerleri vardır. Gıda ürünlerinde kullanımı için minimum düzeyler belirlenir. Bunlar limitlerinde kullanılırsa, bir sakınca yoktur. Gıda mühendisliği konusunda eğitim almamış bir kişi, belirlenen miktarları aşabilir. Bu da yasal değildir ve cezai yaptırımları mevcuttur."

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