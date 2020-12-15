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Uzmanlardan doğal gaz kesintisi sonrası havalandırma uyarısı

Uzmanlarca, doğal gaz kesintilerinin ardından gaz sıkışması riskine karşı evdeki havalandırma menfezlerinin ve gaz alarm cihazlarının çalışır durumda olmasına vurgu yapılıyor.
Uzmanlardan doğal gaz kesintisi sonrası havalandırma uyarısı

Uşak'ta dün ve bugün yaşanan doğal gaz kaynaklı patlamalara ilişkin değerlendirmede bulunan uzmanlar, doğal gaz kesintilerinin ardından gaz sıkışması riskine karşı evdeki havalandırma menfezlerinin ve gaz alarm cihazlarının çalışır durumda olmasının büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Makine Mühendisleri Odası Uşak İl Temsilcisi Ozan Bayık, AA muhabirine kentte iki gün önce belediyenin çalışması sırasında doğal gaz ana borusunda zarar oluştuğunu, tamiri sırasında gazın kesildiğini, tamirden sonra da tekrar verildiğini anlattı.

Gazın ilk kesildiği anda açık olan ocakların gaz sızıntısına neden olabileceğini ifade eden Bayık, gazın kesildiği durumlarda ocakların açık olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini kaydetti.

Bayık, doğal gaz kurulu evlerde gaz sızıntısına karşı genellikle mutfakta havalandırma menfezleri oluşturulduğunu aktararak, "Bugün Uşak'ta patlamanın olduğu evin mutfağındaki havalandırmaya yarayan menfezin kapalı olduğunu öğrendik. Doğal gaz kesintisi sırasında ocak açık kalmış olabilir. Evlerdeki havalandırmanın açık olup olmadığına dikkat edilmeli. Bazı yerlerde menfez açık ama menfezin açıldığı balkon daha sonra cam balkon ile kapatılmış yani havalandırma engellenmiş. Bu da gaz sıkışmasına neden oluyor." diye konuştu.

Binalara gaz verilmesi işlemi sırasında açılması gereken bina önündeki regülatörlere uzman kişilerce müdahale edilmesi gerektiğini vurgulayan Bayık, şöyle devam etti:

"Uşak'taki doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamalara ilişkin ilk tahminimiz, bazı vatandaşlarımızın gazın arıza sonrası tekrar verilmesinin ardından UDAŞ ekiplerini beklemeden regülatörleri bu işin uzmanı olmayan kişilere açtırmış olmaları yönünde. Yani eli anahtar tutan biri geldi, regülatörü açtı, bilinçsiz yapıldı. Bu nedenle gaz kontrolsüz şekilde verilmiş. Vatandaşlarımız regülatörlerin açılması için UDAŞ ekiplerini ya da UDAŞ'ın yetkilendirdiği ekipleri beklesinler."

"Açık kalmış ocaklar"
Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Melih Yalçın da Uşak'taki patlamaların arıza nedeniyle doğal gazın kesildiği sırada açık olan ocaklardan kaynaklanmış olabileceğine işaret etti.

"Gaz ilk kesildiğine açık kalmış ocaklarda gaz verildiğinde gaz sıkışması olabilir." diyen Yalçın, evdeki gaz sızıntılarının patlamaya neden olabileceğini aktardı.

Evde yaşayanların kokuyla sızıntıyı fark etmelerinin mümkün olduğunu, gaz alarm cihazlarının da sızıntı halinde kokuyu algılayarak gazı otomatik kestiğini ifade eden Yalçın, havalandırma menfezlerinin ise evi havalandırarak gazın sıkışmasını önlediğini dile getirdi.

Yalçın, doğal gaz kurulu evlerde havalandırma menfezleri bulunduğuna dikkati çekerek, "Gaz kaçağı varsa evdeki havalandırma menfezi içeriyi sürekli havalandırdığı için gazın patlama seviyesine gelmesini önler. Ayrıca gaz alarm cihazları kokuyu algılayınca gazı kapatır. Bunların çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli." ifadelerini kullandı.

Uşak'ta dün ve bugün 3 evde doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamalar meydana gelmiş, 8 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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