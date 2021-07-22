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Uzmanlardan korkutan uyarı: 4. dalga bağıra bağıra 'geliyorum' diyor

Vaka sayıları yeniden 8 bini geçti. Ağustos ortasında 20 binli rakamları görebileceğimizi kaydeden uzmanlar, "4. dalga bağıra bağıra 'geliyorum' diyor" uyarısı yaptı.
Uzmanlardan korkutan uyarı: 4. dalga bağıra bağıra 'geliyorum' diyor

Tam kapanmadan sonra azalan vakalar, 5 bin bandına düşmüştü. Ancak son günlerde mutasyonlu virüslerin de etkisiyle günlük vaka sayısı 8 bini aştı. 

Hürriyet Gazetesi Yazarı Fulya Soybaş, bugünkü köşe yazısında 4. dalga tehlikesine dikkat çekti. Soybaş'a konuşan uzmanlar, 4. dalganın ağustosta kapıyı çalabileceğini kaydetti. 

"AĞUSTOSTA 20 BİNLİ RAKAMLARI GÖRÜRSEK ŞAŞIRMAYIN"

İstanbul Üniversitesi (Çapa) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, İsrail, İngiltere ve ABD gibi vatandaşlarının yüzde 50’sinden fazlasını aşılayarak, kayda değer bir başarı yakalayan ülkelerde bile 4. dalga endişesinin en üst noktada olduğunu belirterek, “Kontrolsüz açılma ve Delta varyantının da etkisiyle İngiltere’de son 24 saatte 40 binden fazla vaka görüldü. Türkiye’de de durum benzer. Vaka sayıları geçtiğimiz haftaya kıyasla yüzde 30’luk bir artış ile 8 binin üzerine çıktı, haftaya 10 bini görürüz. Hele de bayramdan sonraki 2. hafta bu sayılar fırlayacak çünkü sahil kesimlerinden gelen görüntüler akıl alır gibi değil! Maske yok. Mesafe yok. 2 doz aşılamada istenen rakamlara henüz ulaşamadık. Ağustos ortası 20 binli rakamları görürsek şaşırmayın. 4. dalga sonbaharı beklemeyecek” diyor.

Salgına karşı desensibilizasyon yani duyarsızlaşma içinde olduğumuzu kaydeden Prof. Dr. Tükek, şöyle devam ediyor:

“Bir kısım hâlâ virüsü yok sayıyor. Bir kısım, ‘Ne olacaksa olsun’ kafasında. Bir kısım aşıya karşı komplo teorileri içinde. Bu bakış açılarıyla bu maç buradan zor döner! 4. dalgaya doğru hızla gidiyoruz, karamsarlık içerisindeyim. Onca emek umarım boşa gitmez. Salgını durdurabilmenin çaresi kurallara uymak ve aşı olmak. Aşı olanlar hasta olsalar da hastalığı çok hafif atlatıyorlar. Aşı olmayanların ise hem kendileri hem de çevresindekiler büyük riskte. İnsanlar aşıyı reddettikçe yeni varyantlar türüyor. Bu yeni varyantlar aşılı, aşısız hepimizi riske sokuyor. Yakın gelecekte aşı zorunluluğu, aşı kartı uygulamaları kaçınılmaz olur ve olmalı. 1 yıl daha kaybedecek lüksümüz yok.”

"4. DALGA BAĞIRA BAĞIRA 'GELİYORUM' DİYOR"

Clinical Research Center | Clinical Research Center Board Of ManagementHürriyet Gazetesi Yazarı Fulya Soybaş, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal'a tatil beldelerinden gelen kalabalık görüntülerini sordu. ‘Korkunç!’ diyen Köksal, şöyle konuştu:

“Vizitem vardı, şimdi oradan çıktım. Gelen her hastama ‘Aşı oldunuz mu?’ diye soruyorum. Hastam ciddi semptomlar gösteriyor, dedi ki ‘Olmadım ve inanın çok pişmanım.’ Daha kötüsü ailesine de bulaştırmış. İyi ki onlar aşılı. Ona şükrediyor çünkü hafif atlatıyorlar. Bayram sabahı, ‘Umarım bu hatamı canımla ödemem’ diyen bir hasta düşünün. Bu neyi gösteriyor. Aşılanma çok önemli, hastalığa karşı elimizdeki tek silah. Şu an maskesiz-mesafesiz ve en önemlisi de aşısız ya da tek doz aşı ile tatilde, köyünde ya da kalabalıklarda dolaşan insanlar birkaç hafta içinde ne halde olacaklarını durup, sorgulasınlar. Metrekareye düşen insan sayısı olması gerekenin 5-6 katı. 4. dalga bağıra bağıra ‘Geliyorum!’ diyor. Vaka sayılarına bakın, şimdiden geçen haftayı ikiye katladı.”

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