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Uzmanlardan 'Küçük boy ıspanak alın' önerisi

NKÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deveci, "Ispanak alırken olabildiğince küçük, bir kuzu kulağını geçmeyecek, açık renkte olanlar tercih etmeli." dedi.
Uzmanlardan 'Küçük boy ıspanak alın' önerisi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Deveci, büyük boydaki ıspanaklarda ilaçlama oranının fazla olduğunu belirterek, vatandaşlara küçük boy ıspanakları tercih etmeleri önerisinde bulundu.

Deveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul ve Tekirdağ'da meydana gelen gıda zehirlenmesi şüphelerinin tedirginlik yarattığını ancak korkulacak bir durum olmadığını söyledi. 

Zehirlenmelerin yabancı otlardan kaynaklı olabileceğini aktaran Deveci, "Ispanaklar arasında bulunan ve ıspanağa çok benzeyen bir ottan kaynaklandığını düşünüyorum. Büyük ihtimal aynı yerden gönderilmiş. Bu ot dul avrat otu olarak biliniyor. Ispanağa çok benziyor. Zehirlenme şüphesinin bundan kaynaklandığını düşünüyorum." diye konuştu.

Vatandaşların telaşa kapılmaması gerektiğini ve korkulacak bir durum olmadığını bildiren Deveci, sebze alırken daha titiz olunması gerektiğini ifade etti.

Ispanak tercih ederken küçük boyda olanların alınması gerektiğini dile getiren Deveci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ispanak alırken olabildiğince küçük, bir kuzu kulağını geçmeyecek, açık renkte olanlar tercih etmeli. Ispanak ne kadar büyük ve gelişmiş ise o ıspanağa atılan ilaç miktarı o kadar fazladır. Vatandaşlar olabildiğince gösterişsiz olanı, küçük olanı tercih etsinler. Çünkü boyut olarak büyük olanlarda hormon oluyor. Aşırı gübreleme yapılan büyük boydaki sebzeleri tercih etmemekte fayda var."

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