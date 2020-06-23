  • BIST 115.855
  • Altın 388,320
  • Dolar 6,8518
  • Euro 7,7638
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 27 °C
»

Uzmanlardan tırnaklarını yiyenlere Koronavirüs uyarısı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, tırnak yeme alışkanlığı olan 50 yaşındaki taksici Tunç Talay'ın Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi, tırnak yeme alışkanlığı olanların hastalığa daha kolay yakalanabileceğini gözler önüne serdi.
Uzmanlardan tırnaklarını yiyenlere Koronavirüs uyarısı

Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, "Virüs dışarıda çok çaresiz ancak içeride çok güçlü. Bu yüzden el yıkayana kadar ellerimize sahip olmamız çok önemli" dedi. Tırnak yeme alışkanlığı olanlar ise vazgeçmenin çok zor olduğunu söylediler.

Selçuk ilçesinde taksicilik yapan Tunç Talay, Koronavirüs nedeniyle 46 gündür tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Tırnak yeme alışkanlığı olan Talay'ın virüsü bu yolla aldığı tahmin edilirken, Alper Talay babasının salgın döneminde açıklanan tedbirlere uyduğunu ancak tırnak yeme alışkanlığını bırakmadığını söyledi.

"Derhal bu alışkanlıktan vazgeçmeleri gerekiyor"

Virüsün bu yolla taşınabileceğine dikkat çeken uzmanlar da tırnak yeme alışkanlığı olanların derhal bundan vazgeçmeleri gerektiğini söyledi. Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, "Yaşamını yitiren vatandaşımızın böyle bir alışkanlığı varsa, virüs kapma sebebi bundan kaynaklanabilir. Ellerimizi tutunmak için, dokunmak için, bir şeyi almak için gün boyu kullanıyoruz. Virüs, maddelerin üzerinden elimize geçebiliyor ancak virüsün canlanması ve hastalık yapması için ağız içi veya burun içi mukozayla buluşması gerekiyor. virüs dışarıda çok çaresiz ancak içeride çok güçlü. Bu yüzden el yıkayana kadar ellerimize sahip olmamız çok önemli" dedi.

"Bir dakikada 20 ila 30 kez elimizi yüzümüze götürüyoruz"

Koronavirüs'ün gözle görülmediğine dikkat çeken Dr. Rodoplu, "Görmediğimiz için alınan önlemler kolay hasta eden bir maddeye karşı oluyor. Nasıl bulaştığını bildiğimiz halde bazı alışkanlıklarımızın da virüsü almamıza neden olabileceğini unutuyoruz. Tırnak yeme alışkanlığı ve elimizi yüzümüze götürme, gözlerimizi kaşıma alışkanlığı bunlardan birkaç tanesi. Yapılan araştırmalar bir kişinin bir dakikada ortalama 20 ila 30 kez, farkında olmadan elini yüzüne götürdüğünü gösteriyor. Alışkanlıklarımızdan vazgeçmek çok kolay değil. Bunu öğrenmek zor ancak şunu bilmeliyiz ki, bu günlerde Koronavirüs'le ilgili sağlık sorunu devam ediyor ve bitmedi. Maske, hijyen, sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiğimiz gibi, olabildiğince ellerimizi yüzümüzden uzak tutmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Fark etmeden yapıyorum"

Tırnak yeme alışkanlığı olan Serkan Gezer, "Tırnak etlerimi yeme alışkanlığım var. Bundan vazgeçemiyorum. Fark etmeden yapıyorum. Bu dönemde bence tehlikeli ama elden bir şey gelmiyor, çünkü bu bir alışkanlık. Gün içinde pek bir yere dokunmamaya çalışıyorum" diye konuştu. Ceren Aydemir de "Sınava hazırlandığım için stresten bu durum arttı. Küçüklükten beri böyle bir alışkanlığım var, fark etmeden yapıyorum. Yanımda dezenfektan bulunduruyorum.Bir yere dokunduktan sonra hemen ellerimi dezenfekte ediyorum. Şimdiye kadar virüs kapmamış olmam bir şans. Bu alışkanlığı bırakmam için uğraşacak bir şey bulmam lazım. Bırakabileceğimi zannetmiyorum" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyanetteki 10 bin bilgisayarda PARDUS işletim sistemi kullanılacak23 Haziran 2020 Salı 14:03
  • Listeye iki çizik daha23 Haziran 2020 Salı 13:48
  • Yargıtay 'yavşak' ifadesini sözlük anlamına göre hakaret saymayan yerel mahkeme kararını bozdu23 Haziran 2020 Salı 13:43
  • Kara yolu taşımacılığındaki ikramlara Kovid-19 düzenlemesi23 Haziran 2020 Salı 13:43
  • MSB: Somali'deki intihar saldırısında bir Somali vatandaşı hayatını kaybetti23 Haziran 2020 Salı 13:35
  • Bakanlıktan kara yolları taşımacılarına yeni düzenleme23 Haziran 2020 Salı 13:23
  • Hürkuş'un düşüş nedeni araştırılıyor23 Haziran 2020 Salı 13:20
  • Baro başkanlarının yürümesi için izin çıktı23 Haziran 2020 Salı 13:02
  • Duruşmaya katılma talebi reddedilen sanığa SEGBİS'le bağlantı kurulması hak ihlali sayıldı23 Haziran 2020 Salı 12:54
  • Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Bozoğlu'ndan 'sel' açıklaması23 Haziran 2020 Salı 12:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti