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Üzüm bağı kışa hazır 

Keçiören Belediyesi tarafından Bağlum’daki 23 dönümlük tarlaya kurulan üzüm bağında kış hazırlığı yapıldı. 
Üzüm bağı kışa hazır 

Keçiören Belediyesi bünyesindeki ziraat mühendisleri nezaretinde yürütülen çalışmayla ekipler üzüm fidelerinin sağlıklı gelişimi için çeşitli dokunuşlar gerçekleştirdiler. Fideleri tek tek kontrol eden Ziraat mühendisleri de herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını aktardılar.

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Üzüm bağına dikimi yapılan türlerin Ankara’nın iklim şartlarına uygun olarak seçildiğini ve gelişim sürecini hızlandıracak kontrollerin rutin olarak yapıldığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Her bir üzüm fidesi ile tek tek ilgileniyoruz, gelişim sürecini yakından takip ediyoruz. Burada ürettiğimiz ürünlerimizi hem hizmet içi tesislerimizde kullanacağız hem de vatandaşımıza sunacağız. Asıl amacımız tarımsal üretimi her alanda teşvik etmektir. Özellikle ata tohumunu geliştirip gelecek nesillere aktarma konusunda büyük çaba gösteriyoruz.” dedi.

Keçiören Belediyesine ait üzüm bağında Hasan dede, Hatun parmağı, Alfons, Klevli ve Çavuş türünden 5 farlı çeşit üzümünün yetiştiriliyor. 3 bin adet fidenin bulunduğu bağdan önümüzdeki yıllarda mahsul alınması hedefleniyor.

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