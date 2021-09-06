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Üzüm bağı yaprak açtı 

Bağlum Karşıyaka’da bulunan 23 dönümlük üzüm bağındaki fidanlar ziraat mühendislerinin nezaretinde sürdürülen titiz çalışmalar neticesinde yaprak açmaya başladı. 
Üzüm bağı yaprak açtı 

Organik tarımı teşvik etmek için 32 dönümlük alana 3 bin adet üzüm fidanı dikimi yaparak bağ kuran Keçiören Belediyesi çalışmalarının karşılığını almaya başladı. Geçtiğimiz yıl toprakla buluşturulan fidanların tutması ve yaprak açmaya başlaması burada çalışan personeller için mutluluk kaynağı oldu. 

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7 ÇEŞİT ÜZÜM

Üzüm bağında; hasan dede, pembe çavuş, hatun parmağı, gül üzümü, kalecik karası, razaki ve alfons olmak üzere 7 çeşit yerli üzüm üretimi yapılıyor. Önümüzdeki yıllarda meyve vermeye başlayacak olan bağdan elde edilecek olan ürünler Keçiören Belediyesine ait e-ticaret platformu Keçikoop üzerinden vatandaşın arzına sunulacak.

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ÖRNEK ÜRETİM

İlçede yapılan tarımsal üretimlerin tüm Türkiye’ye örnek olduğunu aktaran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşımızı hem üretime teşvik ediyoruz hem de belediye olarak bu üretimin öncülüğünü yapıyoruz. Organik tarımı teşvik etmek için Bağlum Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan 23 dönümlük üzüm bağımız yapraklanmaya başladı. Yine Bağlum’da bulunan bostanımızdan elde ettiğimiz ürünleri hem belediyemizde kullanıyoruz hem de burayı ziyarete gelen öğrencilerimize hediye ediyoruz. Bir yandan da Isparta gülü, kekik ve lavanta dikimlerimiz devam ediyor. 11 tür meyve ağacının bulunduğu 17 dönümlük meyve bahçemizden de inşallah en kısa zamanda mahsul almaya başlayacağız.” dedi.

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