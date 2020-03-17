Uzun süre bozulmuyor

Un, süt, tereyağı ve tarçından yapılan atıştırmalık Beypazarı kurusu, lezzetinin yanı sıra uzun süre bozulmadan dayanıklı kalmasıyla biliniyor.

Başkent’in önemli yöresel lezzetlerinden olan Beypazarı kurusunun ünü neredeyse tüm Türkiye tarafından tanınıyor. İlçeye gelen turistlerin ilgi gösterdiği ve yöre halkının gün içerisinde tükettiği bu ürünü Beypazarı Çarşısında üretimini yapan Cihan Çevik’ten dinledik. Yapılışı ve tarihi hakkında bilgi veren Çevik, “Beypazarı kurusu, tarihi olarak uzun süre dayanıklı olmasıyla atlı süvarilerin yiyeceği olarak biliniyor. İçerisinde süt, tereyağı, un ve tarçın bulunuyor” diye konuştu. Beypazarı kurusu tüm Türkiye’de marketlerde bozulmayan özelliği ile paketler ürünler içerisinde çokça tercih ediliyor.

3,5 SAAT MAKİNEDE KURUTULUYOR

Beypazarı’na has bu lezzetin yapılışını gazetemize anlatan Çevik, “Yapılışında temel 4 malzeme kullanılıyor. Onun dışında bir şey katılmıyor. Hamuru oluşturmak için un, tereyağı, süt, tarçın kullanılıyor. Belirli bir süre mayalanması beklenen hamur daha sonra şekillendirilerek pişirilmeye veriliyor. Normal fırından çıktıktan sonra çıkan hamur parçaları daha sonra 3,5 saatlik kurutma makinelerine koyuluyor ve kurumaları bekleniyor. Pişirmedeki püf nokta ise taş fırınlar. Lezzette büyük faktör katıyor” bilgilerini verdi.

UZUN ÖMÜRLÜ BİR GIDA

Beypazarı kurusunun tarihi hakkında da bilgiler paylaşan Çevik, “Beypazarı kurusunun ömrü çok uzundur. Fırınlandıktan sonra uzun süre paketlerde saklanabilir. İlçemizin tarihinde atlı asker geleneği var. Bu yiyecek de atlı uzun yolculuklarda büyük kolaylık sağlıyor. Süvari yiyeceği olarak da tarif ediliyor. Aynı zamanda benim çocukluğumda köylerimizde bulunan atların bir bölümünde bu yiyecekleri koyma yerleri olurdu” dedi.



Erkal Erdoğan//İLKSAYFA