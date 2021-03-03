Uzun yıllar çözülemeyen sorun çözüldü

Mamak Hürel Mahallesi Muhtarı Tahsin Çelik mahallelerinde uzun yıllardır çözülemeyen şebeke suyundaki tazyik probleminin geçtiğimiz günlerde ASKİ ekipleri tarafından giderildiğini belirtti ve yetkililere teşekkür etti.

Mamak Hürel Mahallesi’nde uzun yıllardır süre gelen şebeke suyunun tazyik sorunu geçtiğimiz günlerde ASKİ ekiplerinin yaptığı çalışmayla çözüldü. Gazetemize konuşan Hürel Mahallesi Muhtarı Tahsin Çelik sorunun mahalle için kanayan bir yaraya dönüştüğünü belirterek, “Muhtar seçildiğim günden beri bunun için uğraşıyordum. Daha önceleri uğraşılmış çözülememiş. Şimdi sorunumuzu hallettik. ASKİ ekiplerine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

VATANDAŞ MAĞDURDU

Suların tazyik sorununun vatandaşı mağdur ettiğini belirten ve geçtiğimiz güne kadar çözülemeyen sorunu gazetemize değerlendiren Muhtar Çelik şunları söyledi:

“Muhtar seçildiğim günden beri bu sorun için uğraşıyorum. Mahallemde vatandaşın bana en çok ilettiği şikâyetçi olduğu konulardan birisi buydu. Özellikle evlerde makine çalıştırmakta, günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını belirtiyorlardı. Vatandaşlar kendileri bu sorunu çözmek için uğraşmışlar ama başaramamışlar. Uzun yıllardır mahallenin kanayan bir yarasına dönüşmüştü.”

YETKİLİLERE TEŞEKKÜR

“Göreve gelir gelmez verdiğim dilekçeler girişimler sonuç getirdi. Mahallemizde bulunan 6. Cadde ve Şehit Umut Çoşkun Caddesi 19. 21. 22. Sokak ve çevrelerinde yaşanan tazyik sorunu ASKİ ekiplerinin yaptığı çalışmayla giderildi. Yapılan incelemelerde ve sorunun çözümünde büyük katkısı olan Mamak ASKİ Bölge Müdürü Suat Durukan’a ve tüm ekibine kendi adıma ve mahalleli adına teşekkür ediyorum.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA