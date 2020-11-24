  • BIST 1.319
  • Altın 466,215
  • Dolar 7,9446
  • Euro 9,4417
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 5 °C
»

Uzunçayır Baraj Gölü'nde dağ ve ormanların sudaki yansıması görsel şölen oluşturdu

Tunceli'de kar yağışıyla beyaza bürünen dağlar ve sonbahar renklerine bürünen meşe ormanlarının Uzunçayır Baraj Gölü'ne yansıyan görüntüsü, görsel şölen oluşturdu.
Uzunçayır Baraj Gölü'nde dağ ve ormanların sudaki yansıması görsel şölen oluşturdu

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle her mevsim öne çıkan Tunceli'de beyaz örtüyle kaplanan Munzur, Kırmızıdağ, Sülbüs, Buyer, Mercan ve Demirkapı dağları ile sonbaharın yeşil, sarı ve kızıl tonlarına bürünen meşe ormanları göz alıcı güzellikler sunuyor.

Kentte 2009'da su tutmaya başlayan ve Munzur ile Pülümür çaylarından beslenen Uzunçayır Barajı Gölü'nde karlı dağların, ormanların ve kıyıdaki köy evlerinin sudaki yansıması, görenleri cezbediyor.

Genellikle gün doğumu öncesi ya da öğle saatlerinde baraj gölünde oluşan yansımalar, yöredeki doğasever ve fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekiyor.

Birçok balık türünün yaşadığı baraj gölünde, sayıları her geçen gün artan martılar da renkli görüntüler oluşturuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Isı pay ölçer taktırmak için binadaki bir kişinin başvurması yeterli24 Kasım 2020 Salı 12:53
  • Yüksekova'da öğretmenlerden şehit meslektaşları için yürüyüş24 Kasım 2020 Salı 12:32
  • Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı24 Kasım 2020 Salı 11:47
  • Başkentte toplu ulaşıma Kovid-19 düzenlemesi24 Kasım 2020 Salı 11:46
  • Bakan Akar, MSB'de görevli öğretmenlerle bir araya geldi24 Kasım 2020 Salı 11:45
  • Akıncı Üssü'ndeki darbe girişiminin yargı sürecinde sona gelindi24 Kasım 2020 Salı 11:35
  • Şiddetle mücadelede 700 bini aşkın kişiye destek verildi24 Kasım 2020 Salı 11:21
  • Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor24 Kasım 2020 Salı 11:15
  • Eski Danıştay üyelerinin, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmalarına başlandı24 Kasım 2020 Salı 11:14
  • FETÖ'nün sözde 'İstanbul eyalet büyük bölge talebe mesulü' avukat Yunanistan'a kaçarken yakalandı24 Kasım 2020 Salı 11:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti