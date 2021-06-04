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Uzungöl'de yaz sezonu açıldı 

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de, kademeli normalleşme dönemiyle yaz sezonu başladı. 
Uzungöl'de yaz sezonu açıldı 

Doğal güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, kademeli normalleşmeyle sezon açılırken, misafirler de ağırlanmaya başlandı. Turistler, göl kıyısında temiz havada doğa yürüyüşü yapıp, fotoğraf çektirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ve yeniden başlayan Ürdün-Trabzon uçuşları kapsamında kente gelen turistler, Uzungöl’ün eşsiz doğasında vakit geçirdi. Yaz sezonunun ilk günlerinde az sayıda konuğun ağırlandığı turizm merkezinde ilerleyen günlerde turlarla birlikte ziyaretçilerin sayısının artması bekleniyor.

‘TEDBİRLERLE GEZMEYE BAŞLADIK’

Uzungöl’e hayran kaldıklarını belirten Muhammet Oymak, “Denizli’den geldik. Uzungöl’ü çok merak ediyorduk. Normalleşme ile birlikte tedbirlerimizi alarak gezmeye başladık. 1 yıl boyunca evde kalmıştık. Buralara gelmek ve bu muhteşem doğada vakit geçirmek bize çok iyi geldi. Normalde buralar çok kalabalık oluyormuş ama şimdi fazla kimse yok. Çok kalabalık olmadan sakin bir yerken gezelim istedik” dedi.

‘GÖRÜLMESİ GEREKEN BİR YER’

Aylardır evlerde kapalı kaldıklarını ve nefes almak için Uzungöl’e geldiklerini belirten Nuray Aksu da “Erzurum’dan geldim, daha önce buraya gelmiştim; hayran kalmıştım Uzungöl’e. O zamanlar çok kalabalıktı burası ama şimdi daha sakin. Burası gerçekten gezilip görülmesi gereken bir yer” diye konuştu. 

Halit Kadir ise “Uzungöl’de fotoğrafçı olarak çalışıyorum. Hareketlilik yavaş yavaş başladı. Burası zaten herkesin gelip görmek istediği doğa harikası bir yer. İlerleyen dönemde normalleşme ile birlikte daha da ziyaretçi ağırlamaya başlayacağız” dedi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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