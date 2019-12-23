Uzungöl'de yıkım gerginliği

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de imar barışına aykırı kaçak yapıların yıkımı için ekipler gece yarısı harekete geçti. Yıkım ekiplerinin Uzungöl'e gittiğini haber alan vatandaşlar, yolları araçları ile barikat kurarak ulaşıma kapatt

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, imar barışına aykırı 112 kaçak yapıdan 95'i için yıkım, 17'si için de traşlanması yönünde karar alındı. Ekipler, bu yapılar ile ilgili alınan kararı uygulamak için gece yarısı harekete geçti. Yıkım ekipleri jandarma eşliğinde Uzungöl'e doğru yola çıktı. Ekiplerin yola çıktığını haber alan vatandaşlar, araçları ile barikat kurarak yolu ulaşıma kapattı. Ekiplerin geçişine izin vermeyen vatandaşlara polis TOMA ile su sıkarak müdahale etti. Güvenlik güçleri ile yıkım ekiplerini engelleme çalışan vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı.

UZUNGÖL'E ARAÇ GİRİŞİ YASAKLANDI

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, imar barışına aykırı kaçak yapıların yıkımı için gece yarısı, ekiplerce alınan önlemlerin ardından başlayan gerginlik sürüyor. Jandarma ekipleri, Uzungöl'e yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Taşhanpazarı mevkiinde karayolu üzerinde kontrol noktası kurdu. Jandarma ekipleri ise dışarıdan gelen vatandaşların ve gazetecilerin Uzungöl'e girmesine izin vermezken, kimlik kontrolü yapıyor. Yıkımlarının, sabah saatlerinde başlaması bekleniyor.

"KÖTÜ BİR SÜPRİZ YAŞADIK"

Yıkımı duyarak Uzungöl'e gitmek isteyen Uzungöl Turizmciler Dernek Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, "Yıkımlar için Ankara'dan bakanlık heyetince yeni incelemeler bekliyorduk. Ama biz onları beklerken kötü bir sürprizle karşılaştık. Askerler geldi, her tarafı kapattılar. Biz de Trabzon'dan gelip Uzungöl'e gitmek istedik. Ama geçişimize izin verilmiyor. Yolumuz kesildi; 2-3 saattir bekliyoruz, yukarı çıkamıyoruz. Bu hoş bir durum değil. Yukarıdan şu haberleri alıyoruz, insanların üzerine su sıkılıp, biber gazı kullanıyorlarmış. Sıkıntılı bir durum. Allah bize kolaylık versin. Uzungöl'e yeni imar düzenlemesi yapılması gerekir. Bu yapılan doğru değil. Yıkımlar durdurulmalıdır" dedi.

UZUNGÖL'DE ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Uzungöl'de, imar barışına aykırı kaçak yapıların yıkımı için gece yarısı güvenlik ekiplerince alınan önlemlerin ardından başlayan gerginlik sürüyor. Jandarma ekipleri, Çaykara-Uzungöl karayolunda birçok noktada 10 güvenlik kontrol noktası kurup, dışarıdan gelen araçların girmesine izin vermiyor.

Ekiplerin yola çıktığını haber alıp, araçları ile barikat kurarak yolu ulaşıma kapatan vatandaşlara ise jandarma ekipleri, TOMA ile su sıkarak müdahale etti. Yaşanan olaylarla ilgili, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan, gerginliğin devam ettiği Uzungöl'e çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildiği görüldü. Sabah saatlerinde başlaması beklenen yıkım öncesi, birçok iş makinesi de bölgeye ulaştı.