Vadeye fark olmasın

Mobilya, elektronik ve beyaz eşya alımlarının yanı sıra pek çok harcamada taksit sayısında artışa gidilmesi sektör temsilcilerini sevindirdi. Pos cihazı komisyon oranları ile fahiş vade farkının ise düşürülmesi talep edildi.

Mobilya, elektronik, beyaz eşya ve bazı hizmetlerde taksit sayısının artırılması sektör temsilcilerini sevindirdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan düzenlemenin hem üreticiyi hem de tüketiciyi olumlu etkileyerek üretime ve ekonomiye büyük getirisinin olacağı belirtildi. Sektör temsilcileri, bir hayli yüksek olan pos cihazı komisyon oranları ile fahiş vade farkının düşürülmesi konusunda da çalışma yapılmasını talep etti.

TAKSİT BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLIYOR

Taksit artışına ilişkin gazetemize açıklamalarda bulunan Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, BDDK’nın mobilya alımlarında kredi kartı taksit sayısını 12’den 18’e çıkartmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti. “Kredi Kartı kullanan vatandaşların özellikle mobilya gibi yüksek bütçe gerektiren ürünlerde taksit sayısı hem malını satan esnaf için hem de alışveriş yapacak vatandaş için büyük kolaylık sağlıyor” diyen Başkan Hüseyin Taklacı, banka pos cihaz ücretleri ile kredi kartı vade oranlarının bir an önce düşürülmesi çağrısında bulundu.

BANKALAR KÜÇÜK ESNAFI DA KORUMALI

Başkan Hüseyin Taklacı, küçük esnafın korunması gerektiğini kaydederek, “18 taksit de olsa 3 taksit de olsa çok yüksek faiz oranları mevcut. Büyük firmaların sirkülasyonu fazla olduğundan bankalar tarafından faizler bir nebze tolere edilebiliyor. Ancak küçük esnaf bankaların belirlediği aylık tutarları aşamayacağından hem yüksek pos cihazı kullanım bedeli hem çekim ücreti hem de taksit sayısı oranınca vade farkı ödemek zorunda kalacaklar. Bankaların bu tutumlarını özellikle küçük esnafa karşı olumlu yönde değiştirmeleri gerekmektedir, hatta bu konu yasa ile sabitlenmelidir” dedi.

SATIŞLARDA HAREKETLİLİĞİ ARTIRACAK

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz ise elektrikli küçük ev aletlerinde taksitin 18 aya çıkarılmasının önemine değinerek, "Haziran sonuna kadar sürecek ÖTV indirimiyle birlikte taksit sayısının artırılması satışlarda hareketliliği artıracaktır. Tüketiciler ÖTV indiriminden yararlanırken alacakları ürünleri daha kolay şekillerde ödeyecekler" ifadelerini kullandı. Bu ay sonu itibari ile ÖTV indiriminin kalkması ile fiyatların artacağına da dikkat çeken Öksüz, taksitlerde kredi kartı faizlerinin düşürülmesi önerisinde bulundu.

DÜĞÜN SEZONUNA DENK GELMESİ ALIŞVERİŞİ HIZLANDIRIR

Sincan’da faaliyet gösteren Uyaroğulları Arçelik Bayi Müdürü Korhan Uyar da “Müşterilerimiz uzun süredir taksit sayısının artırılmasını bekliyordu. BDDK’nın verdiği bu kararla birlikte alışveriş canlanacaktır. Bu kararın düğün sezonuna denk gelmesi piyasaları daha da hızlandıracaktır. Mobilya ve beyaz eşyada uygulamaya konulan katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimleri bu ayın sonunda bitecek. Buradan yetkililere çağrımız ÖTV ve KDV indirimi devam etmeli. Bu indirimler ile taksit sayısının artırılması birbirini tamamlar, esnafı rahatlatır” dedi. Uyar, pos cihazı kullanım bedelinin ve vade farkı konularında da çözüm beklediklerini kaydetti.

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM

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