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Vaiz eşini boğan müezzine ağırlaştırılmış müebbet 

İzmit'te boşanma aşamasındaki vaiz eşi Özlem Güneş'i (39) boğan müezzin Zülküf Güneş'e (40) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Vaiz eşini boğan müezzine ağırlaştırılmış müebbet 

Geçen yıl 5 Eylül'de müezzin Zülküf Güneş ile vaiz eşi Özlem Güneş arasında çıkan tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Zülküf Güneş, eşini boğdu. Polisi arayarak durumu bildiren Zülküf Güneş'in de bileği ile boğazından yaralandığı görüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından Zülküf Güneş tutuklandı. Eşinin kendisine saldırdığını iddia eden Zülküf Güneş'in vücudundaki yaraları inceleyen Adli Tıp Kurumu doktorları, şüphelinin cezadan kaçmak amacıyla kendisini yaraladığını tespit etti. Kocaeli 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada Zülküfü Güneş'in yargılanmasına devam edildi. Zülküf Güneş bir önceki duruşmada "2019 yılında hac dönüşünde aramızda soğukluk oluştu. Kavga çıkarmak için var gücüyle çalışıyordu. Eşim ilçe vaiziydi. Aynı kurumdan birisiyle mesajlaştığını gördüm. Oğlum da bir erkekle saçı açık şekilde, görüntülü konuştuğunu gördüğünü söyledi. Son bir yıl aramız pek iyi değildi. Eşimin psikolojik sorunları vardı ve ilaçlar içiyordu" diye konuştu.

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TANIK İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Söz sözü sorulan Zülküf Güneş "Eşim, Türkiye'ye döndükten sonra tanık B.G. ile selfie pozlarını gördüm. Üzerine gidip sorunca da 'Ben senden ayrılacağım ve B. ile devam edeceğiz' demişti" diye konuştu. Duruşmaya bugün tanık olarak katılan B.G., Zülküf Güneş'in iddialarını kabul etmeyerek, Özlem Güneş ile birlikte görevli olarak hacca gittiklerini, ailece görüştüklerini belirterek "Özlem Hanım'la herhangi bir evlilik planı yapmadım. Sanığın bu yöndeki savunmaları doğru değildir" dedi. Mahkeme heyeti, tanığın dinlenmesi ve savunmaların alınmasının ardından Zülküf Güneş'i kasten insan öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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