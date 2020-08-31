  • BIST 1.079
  • Altın 469,211
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,7847
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 22 °C
»

"Vaka sayıları alarm veriyor"

Son günlerde vaka sayısındaki artış nedeniyle vatandaşlara ve esnaflara sık sık uyarılarda bulunan Başkan Ertuğrul Çetin, ilçede kurulan semt pazarlarını gezerek, koronavirüsle ilgili alınan önlemleri yerinde inceleniyor.
"Vaka sayıları alarm veriyor"

Zabıta ekipleri de vatandaşların maske takarak alana girmelerine izin verirken hijyen ve mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunarak, ilçe sakinlerinin sağlığı için mümkün olduğunca hızlı bir şekilde alışverişlerini tamamlamaları gerektiğine dikkat çekiyor.

1-114.jpg

“Koronavirüsün şakası yok. Sevdiklerimizin sağlığı için kurallara dikkat edelim"
Vatandaşların pandemi kurallarına titizlikle uymaları gerektiğini aylardır hatırlattıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Kendi sağlığımıza da toplum sağlığına da önem vermeliyiz. Kritik bir eşikten geçiyoruz. Bizler önlemlerimizi almazsak ortaya konan tüm çabalar boşa gidebilir. Koronavirüsün şakası yok. Sevdiklerimizin sağlığı için kurallara azami derece dikkat etmemiz gerekiyor. Bu nedenle vatandaşlarımızı maske kullanımına, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

6-019.jpg

Semt pazarlarındaki incelemelerin ardından Başkan Çetin, koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirler ve diğer çalışmalar hakkında halka bilgi verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Camilere el dezenfektanı yerleştirildi01 Eylül 2020 Salı 01:33
  • Türkiye'de ilk, Dünya'da üçüncü spor kompleksi01 Eylül 2020 Salı 01:01
  • Altındağlı kadınların tekstil atölyesi01 Eylül 2020 Salı 00:30
  • Nallıhan'daki orman yangını kontrol altına alındı31 Ağustos 2020 Pazartesi 12:48
  • Başkent'in sembolü Atakule'de dev Türk bayrağı dalgalandırıldı31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:17
  • Mamak'a iki yeni Millet Kıraathanesi31 Ağustos 2020 Pazartesi 05:35
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu31 Ağustos 2020 Pazartesi 05:35
  • Yedi yıldızlı otel konforunda huzurevi31 Ağustos 2020 Pazartesi 04:34
  • Ankara'da orman yangını31 Ağustos 2020 Pazartesi 03:39
  • Kahramankazan FKM ile güvende31 Ağustos 2020 Pazartesi 03:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti