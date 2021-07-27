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Vaka sayılarında korkutan artış: 4 ayın rekorunu kırdılar

İsrail'de son 24 saatte 2 bin 112 koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkede böylece son 4 ayın en yüksek vaka sayısı görülmüş oldu.
Vaka sayılarında korkutan artış: 4 ayın rekorunu kırdılar

İsrail'de aktif vaka sayısı 13 bin 147’ye yükseldi, vakalardan 138’inin durumunun ağır olduğu açıklandı.

COVID-19 salgınının başladığı günden bu yana toplam vaka sayısı 863 bin 680’e, hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 bin 461’e yükseldi.

MART'TAN BU YANA EN YÜKSEK RAKAM

İsrail basınında yer alan haberlerde, Bakanlığın açıkladığı vaka sayısının mart ayından bu yana son 24 saat içinde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğu belirtildi.

Nüfusu 9 milyonu aşan İsrail, antivirüs aşısı alan çok sayıda insana rağmen ay başından bu yana enfeksiyon sayısında gözle görülür bir artışa tanık oluyor.

MASKE ZORUNLULUĞU YENİDEN GETİRİLDİ

Vaka sayısındaki artış nedeniyle İsrail makamları, kapalı alanlarda dahi kaldırdığı maske zorunluluğunu yeniden getirmiş ve 1 Ağustos’tan itibaren Türkiye dahil bazı ülkeleri kırmızı kategoriye alarak, vatandaşlarının bu ülkelere gitmesini yasaklamıştı.

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana COVID-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, geçen ay başında günlük vaka sayısı 20'nin altına düşmüştü.

Ülkede 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 13 bini aşmış durumda.

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