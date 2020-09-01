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Vaka sayılarının düşüşe geçtiği Mardin'de kurallara uyulmuyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs vaka sayılarında düşüşe geçen kentler arasında yer alan Mardin'de, vatandaşların çoğunun sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü.
Vaka sayılarının düşüşe geçtiği Mardin'de kurallara uyulmuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs vakalarında düşüşe geçen Mardin'de, insanların cadde ve sokaklarda kurallara uymamaları kamera görüntülerine yansıdı. Mardin'de cadde ve sokaklarda dolaşan bazı vatandaşların maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları görüldü. Özellikle gençlerin, polisin olmadığı noktalarda maskelerini kollarına taktmaları dikkat çekti. Mardin'de optik mağazası işleten Mehmet Emin Çelebi, özellikle kırsal kesimde vatandaşların ayıp olmasın diye tokalaşmayı sürdürdüklerine belirterek, "Ancak Cumhurbaşkanımızın dediği gibi gönül selamı ile bu sorunu çözebiliriz" dedi. Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim gibi sağlık kuruluşlarının bu konuda daha çok tedbirli ve vatandaşları daha çok bilinçlendirmelidir. Çok üzülerek şu an Mardin isminin telaffuz ettiğimiz zaman kırsal kesimin gerçekten bunu önlemeyerek ve sosyal mesafeyi korumayarak daha çok yaygın bir hale gelip ve Mardin isminin bunda yer aldığını görüyoruz. Bu konuda bizim sağlık bakanlığımızın yayınladığı gibi kontrollü sosyal hayat mesafesi, aynı zamanda maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi gönül selamıyla bir birimize selam vermeliyiz, tokalaşmayla değil. Kime ayıp olacak, kimin gönlü kırılacak diye bakmayalım. Onun gönlünün kırılmaması için  bence ondan uzak durmalıyız. Onun sağlığı ve bizim sağlığımız için."

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