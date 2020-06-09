Vaka sayısı artabilir... Gevşeten 3 yanlış

Normalleşme sürecinde ‘virüsün hastalık yapma yeteneğinin azaldığı, sıcak havanın bulaşmayı engelleyeceği ve salgının sona yaklaştığı’ algısı halkta 3 gevşeme nedeni olarak öne çıktı.

Normalleşme sürecine bağlı olarak, günlük vakaların beklenen hızla azalmaması üzerine, daha sıkı denetim ve daha güçlü kampanyalar yapılmasına karar verildi. Sorunun, kurallara uyulmamasından kaynaklandığı ve halkın, üç konudaki yanlış bilgisinin ‘gevşeme’ yarattığı belirtiliyor.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun bayramdan sonraki haftalarda günlük vakaların 500 civarında olacağına ilişkin hesabı tutmadı. Halen 800-900 bandında olan günlük vakaların, hesaplamalarda yüzde 40’lık bir sapmaya denk geldiği belirtiliyor. Hükümette yapılan değerlendirmelerde, normalleşmeyle ilgili atılan adımlarda, geri gidilmesi yerine kurallara uyulmasının sağlanması yönünde görüş oluştuğu ifade ediliyor.

ETKİSİ AZALMADI

Verilen bilgilere göre koronavirüsün etkisinin azaldığına dair hiçbir bilimsel makale bulunmuyor. Vatandaşlar üç konudaki yanlış algı nedeniyle kurallara uymuyor. Bilinenin aksine, “Virüsün hastalık yapma yeteneğinin azalmadığı, sıcak havanın virüsün bulaşmasını engellemediği, salgın bitmediği” vurgusu yapılıyor. Bu nedenle toplum sosyolojisinin yönetilmesi için, kurallara uyulmasının sağlanması, denetimlerin arttırılması ve bu konudaki kampanyaların bilim insanları ve medya yoluyla yoğunlaştırılması planlanıyor.

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GERİ ADIM YOK

Uzmanlar, önümüzdeki hafta ortasında günlük vaka rakamlarının 1100 civarına çıkabileceğini dile getiriyorlar. Ancak buna rağmen normalleşme adımlarından geri adım atmadan, kurallara uyulmasının sağlanması gerektiği dile getiriliyor. Yapılan değerlendirmelerde, toplumun yüzde 50’sinin kurallara uyduğu, vaka sayısındaki artışın kurallara uymayan kesimin tutumundan kaynaklandığı belirtiliyor.

‘ÖNLEM YORGUNLUĞU’ HESAPLANIYOR

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 Rehberi’ni güncelledi. Rehbere, dünyanın çeşitli bölgelerinde çocuklarda sık görülmeye başlayan ve COVID-19 hastalığı ile ilişkili olduğu düşünülen Kawasaki hastalığı eklendi. Rehberde, ‘önlem yorgunluğu’na ise şöyle dikkat çekildi:

“Virüsle ilgili önlemler uygun zamanda sırayla uygulamaya konuldu. Vaka ve temaslılarının bulunması ve izlenmesi yapılırken toplum düzeyinde önlemler de başlatıldı. Topluma yönelik bir önlemi başlatırken ya da sona erdirirken, tekrar vaka artışına yol açmayacağından emin olunarak, maliyet, sosyal sorunlar ve toplumda ‘önlem yorgunluğu’ gibi faktörler dikkate alınıyor. Toplum katılımının sağlanması için farklı iletişim stratejileri etkili bir şekilde kullanılıyor.”

TESTSİZ İŞE DÖNÜŞ

Rehberde ayrıca hastalığı geçirenlerin işe dönüşüyle ilgili de “Hastaların semptomsuz geçirilen 3 günü takiben en az 14 gün evde izole olmaları sağlanacak. Bu sürenin sonunda test yaptırmadan işe başlanabilecek. İşe başlayan kişinin maskeyle dışarı çıkması ve çalışması sağlanacak” denildi. (Meltem ÖZGENÇ/ ANKARA)

VAKA SAYISI 989 OLDU

Türkiye’de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 4 bin 711 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. Tedbir azalırsa, tehdit artacak” dedi. Koca’nın paylaştığı, “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna” göre, son 24 saatte 39 bin 361 test yapıldı, 989 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 171 bin 121 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 625’e yükselirken, entübe hasta sayısı 271’e geriledi. Dün 3 bin 411 kişi iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayısı 141 bin 380’e ulaştı. Bakan Koca Twitter’daki paylaşımında da, “Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. Tedbir azalırsa, tehdit artacak” dedi. (ANKARA)