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Vaka sayısı yarım milyonu aştı

Yeni tip koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de son 24 saatte vaka sayısı yarım milyonu aştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 777'ye yükseldi.
Vaka sayısı yarım milyonu aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

YARIM MİLYON EŞİĞİ AŞILDI

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı dünden beri 35 bin 316 artışla 501 bin 615'e, can kaybı ise 2 bin 91 artışla 18 bin 777’ye çıktı.

Vaka sayısında yarım milyon eşiğini geçen ABD’yi 161 bin 852 vakayla İspanya ve 147 bin 577 vakayla İtalya takip ediyor.

ABD'deki vaka sayısının, kendisinden sonra gelen ilk 3 ülke olan İspanya, İtalya ve 125 bin 931 vaka ile Fransa'nın toplamından daha fazla olduğu gözleniyor. 

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

Eyaletlere bakıldığında, salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Bu kentte dün 161 bin 807 olan vaka sayısı, 12 bin 682 artışla 174 bin 489'a çıktı. 

New York'u 54 bin 588 vakayla komşusu New Jersey, 22 bin 234 vakayla Michigan takip ediyor. 

Can kaybı bakımından da New York 7 bin 887 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, burayı 1932 ölümle New Jersey ve 1276 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

29 BİN HASTA İYİLEŞTİ

Ülke genelinde Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 669 artışla 29 bin 191'e ulaştı.

ABD'de dün 24 saat içinde 2 bin 108 kişi hayatını kaybetmişti ve ölü sayısı 18 bin 586'ya yükselmişti. Bu rakamla birlikte 10 Nisan, ülkede en çok ölümün yaşandığı gün olarak kayda geçmişti.

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